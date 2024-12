Música CONCIERTO Bryan Adams actuará en el Navarra Arena el 6 de junio de 2025 AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 01/12/2024 18:28 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2024 18:31 (UTC+1) Las entradas para el concierto de Pamplona saldrán a la venta el martes 3 de diciembre a las 11:00 horas a través entradas.com y doctormusic.com. Imagen de archivo de un concierto de Bryan Adams. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bryan Adamsek Nafarroa Arenan joko du 2025eko ekainaren 6an

El cantante canadiense Bryan Adams recalará en Navarra Arena en 2025. El conocido artista actuará en el pabellón navarro el 6 de junio de 2025 con su nueva gira "Roll With The Punches 2025".

Adams ofreció un concierto en el Bizkaia Arena del BEC de Barakaldo este 15 de noviembre con su gira 'So Happy It Hurts Tour', en el que agotó todas las entradas nada más ponerse a la venta en febrero.

El canadiense ofrecerá cinco conciertos en el Estado español el año que viene: el 16 de enero en Sevilla, el 19 en Valencia, el 4 de junio en Alicante, el 6 en Pamplona y el 10 de junio en Málaga.

Las entradas para el concierto en Navarra Arena saldrán a la venta el martes 3 de diciembre a las 11:00 horas a través entradas.com y doctormusic.com.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas de éxitos y grandes giras, Bryan Adams se ha establecido como uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, con un directo enérgico y emocionante que engloba hits de todos los tiempos.

En su trayectoria, Bryan Adams ha lanzado 17 álbumes de estudio, con el más reciente So Happy It Hurts (nominado al Grammy), Pretty Woman – The Musical o el álbum Classic pt. I y pt. II, que cuenta con nuevas grabaciones de sus grandes éxitos. Lo último es su álbum Bryan Adams Live At The Royal Albert Hall 2024.

Su vertiente como compositor le ha valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro, un premio Grammy y 20 Juno Awards.