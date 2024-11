Baskonia Euroliga El Baskonia paga una mala primera parte, y pierde en el Buesa Arena ante el Mónaco (75-87) EITB MEDIA Publicado: 14/11/2024 22:43 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2024 22:49 (UTC+1) El equipo vasco se ha ido al descanso con una desventaja de 23 puntos, 24-47, y no ha podido superar ese mal arranque, a pesar de que en el tercer cuarto ha llegado a situarse a cinco de su rival. Los de Pablo Laso, de esta manera, suman su cuarta derrota consecutiva en la Euroliga. Donta Hall trata de anotar, en una acción del encuentro. Foto: EFE. Whatsapp

El Baskonia ha perdido ante el Mónaco, 75-87, en la décima jornada de la Euroliga de la temporada 2024-25, en el Buesa Arena, en Vitoria-Gasteiz, este jueves por la noche. En consecuencia, el equipo vasco se mantiene, en la clasificación, con cuatro victorias, jugados diez partidos de la competición, y ocupa, de manera provisional, la duodécima plaza. Es la cuarta derrota consecutiva del Baskonia en esta Euroliga.

El Mónaco ha dominado en el primer cuarto, que ha concluido con un significativo 7-24. El Baskonia, en esos primeros minutos, no ha acertado en ataque, y en el rebote la diferencia era de 6-14 para el conjunto de Sasa Obradovic. El segundo cuarto no ha hecho sino confirmar las malas sensaciones que transmitía el cuadro vasco desde el inicio: el Mónaco ha llegado a ganar por 27 puntos, en el 18-45 y en el 20-47, la superioridad del conjunto monegasco era patente, y el Baskonia no podía darle la vuelta a la situación. El resultado al descanso, 24-47, explicaba qué estaba pasando sobre la cancha del Buesa Arena. Donta Hall ha sido el mejor del Baskonia en la primera mitad, con ocho puntos y cinco rebotes.

Tenía que despertar el Baskonia, y lo ha hecho en un tercer cuarto que ha sido espectacular. Con Chima Moneke a un gran nivel, jugando fuerte en defensa y empujado por su afición, el equipo vitoriano ha colocado un parcial de 31-14 en esos diez minutos, para situarse, a falta del último periodo, a seis del Mónaco, 55-61. Moneke ha hecho 14 puntos en el tercer cuarto, y ha jugado de manera muy brillante. Baskonia ha llegado a estar a cinco de su rival.

El Mónaco ha mostrado una mayor contundencia en el último cuarto. Baskonia no ha logrado igualar el encuentro, y el equipo de Sasa Obradovic ha reaccionado y ha vuelto a poner tierra de por medio en el marcador. El 75-87 final ha otorgado al Mónaco un triunfo merecido, ante un Baskonia al que le ha faltado regularidad durante el choque.

Ficha técnica

75 - Baskonia (7+17+31+20): Baldwin (6), Luwawu-Cabarrot (9), Sedekerskis (16), Moneke (16) y Hall (12) -cinco inicial-, Jaramaz (2), Rogkavopoulos (11), Ndiaye (-), Forrest (2), Howard (-) y Diop (1).

87 - Mónaco (24+23+14+26): Mike James (15), Strazel (8), Blossongame (9), Brown (7) y Motiejunas (5) -cinco inicial-, Papagiannis (8), Loyd (9), Diallo (9), Okobo (15) y Cornelie (1).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Robert Vyklicky (República Checa) y Marko Juras (Serbia).

Incidencias: 9049 espectadoras y espectadores, en el Buesa Arena. Antes del encuentro se ha guardado un minuto de silencio en memoria del exjugador del Baskonia Amado Ubis.