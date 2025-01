Baskonia Euroliga El Baskonia se queda cerca de la hazaña, pero cae ante el Estrella Roja (73-75) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 02/01/2025 22:54 (UTC+1) Última actualización: 02/01/2025 22:54 (UTC+1) A los azulgranas se les volvió a escurrir otro triunfo en un partido en el que tuvieron que remar a contracorriente. Partido entre el Baskonia y el Estrella Roja. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskonia garaipenetik gertu geratu da, baina Izar Gorriaren aurka galdu du (73-75)

Isaiah Canaan enfrió el último calentón del Buesa Arena con una canasta definitiva a tres segundos del final, que puso el 73-75, después de que el Baskonia remontara 16 puntos ante el Estrella Roja. A los azulgranas se les volvió a escurrir otro triunfo en un partido en el que tuvieron que remar a contracorriente.

Los azulgranas comenzaron el partido erráticos en el triple. Cinco puntos de Yago Dos Santos enderezaron el rumbo de los de Belgrado y endosaron un parcial de 0-10 para darle la vuelta al marcador en la recta final del primer asalto, que se cerró con empate en el marcador 16-16.

La crisis ofensiva baskonista era importante. En los primeros cinco minutos del segundo acto, solo anotó dos puntos el debutante Luka Samanic y los vascos fallaron sus primeros 15 triples lanzados en la primera parte.

Estrella Roja imprimió más velocidad a su juego y comenzaron a estirar la renta hasta los 14 puntos, 26-40, que mantuvieron al descanso.

El primer triple azulgrana llegó en los primeros compases de una segunda parte que comenzó de cara para el Estrella Roja. Los de Laso reaccionaron con un parcial de 10-0 tras encadenar buenas acciones defensivas y tres triples que dejaron todo abierto para el último asalto (52-60).

La intimidación de Donta Hall ahogó a Estrella Roja, pero Howard no acertó desde el triple y el duelo entró empatado en los últimos 41 segundos. Howard no acertó con su penetración, sí lo hizo Canaan y Moneke no pudo enviar el partido a la prórroga (73-75).

Ficha técnica:

73 - Baskonia (16+12+24+21): Baldwin (2), Howard (10), Sedekerskis (4), Moneke (18) y Hall (14) -cinco inicial-, Rogkavopoulos (11), Luwawu-Cabarrot (-), Forrest (8), Samanic (4) y Diop (-).

75 - Estrella Roja (16+26+18+15): Miller-Mcintyre (9), Nedovic (x), Kalinic (6), Davidovac (-) y Bolomboy (16) - cinco inicial - Mitrovic (5), Canaan (15), Teodosic (-), Giedraitis (12), Brown III (4), Petrusev (-) y Dos Santos (5).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Gytis Vilius (Lituania) y Guido Giovannetti (Italia). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Canaan (min.10) y a Howard (min.22).