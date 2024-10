Ciclismo Fichajes David Dekker y Danny Van der Tuuk completan el equipo de Euskaltel-Euskadi para 2025 EITB MEDIA Publicado: 31/10/2024 12:21 (UTC+1) Última actualización: 31/10/2024 12:25 (UTC+1) Dekker ha firmado para una temporada, mientras que Van Der Tuuk se ha comprometido con el equipo naranja para los dos próximos años. David Dekker y Danny van der Tuuk, fichajes de Euskaltel Euskadi. Imagen: @euskaltelteam Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: David Dekker eta Danny Van der Tuuk fitxatuta osatu du Euskaltel-Euskadik 2025erako taldea

Euskaltel-Euskadi ha completado su grupo para la temporada 2025 con las incorporaciones de David Dekker y Danny van der Tuuk. Dekker (1998, Amersfoort) es un velocista que llega a la escuadra vasca después de cuatro años en el WorldTour y que se reencuentra con Danny van der Tuuk (1999, Assen). Los dos ciclistas neerlandeses fueron compañeros de equipo en sus inicios profesionales, en 2018 y 2019, y ahora compartirán el maillot naranja.

Estas incorporaciones se suman a las de Jon Agirre, Márton Dina, Ander Ganzabal, Paul Hennequin, Jordi López, Jokin Murguialday y Louis Sutton; nueve en total. Talento joven de calidad y en progresión, pero con experiencia también, para formar una plantilla versátil y afrontar los retos del 2025.

Dekker firma por una temporada, 2025, y su perfil -mide 1,90- es de velocista puro y clasicómano. Campeón sub23 de Holanda en 2019, se destapó en 2020, con dos victorias en clásicas y tercero en Le Samyn, unos resultados que le impulsaron al Jumbo-Visma (2021-2022) y después al Arkéa (2023-2024). En la élite, ha rozado grandes triunfos: segundo en una etapa del Giro de Italia 2023, o en etapas del UAE Tour o el Tour de Omán, y este 2024 fue tercero en la clásica Monseré. En total, acumula tres ediciones del Giro y también ha disputado Monumentos como Flandes y Roubaix. De familia ciclista, es hijo del ex profesional Erik Dekker.

David Dekker: "Estoy muy feliz de fichar por el Euskaltel-Euskadi. Es un equipo que conozco desde el primer día que empecé a ver ciclismo cuando era más joven. Pero sobre todo estoy muy contento por la confianza que han demostrado en mí. Espero poder volver a demostrar todo mi potencial con el icónico maillot naranja. Quiero competir a un alto nivel toda la temporada y demostrarlo en cada llegada. Mi principal objetivo para 2025 es ganar una carrera de nuevo, no solo para mí sino también para el Euskaltel-Euskadi. En los dos últimos años, solo he podido demostrar mis cualidades en muy pocas ocasiones, aunque he vuelto a ganar mucha experiencia en las carreras más importantes. Correr en el Euskaltel-Euskadi me permitirá demostrar más en las carreras que se me adaptan.

Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi: "Estoy convencido de que Dekker va a ser nuestra punta de lanza, junto con Aberasturi en los sprints, y con él culminamos una gran plantilla para brillar en varios frentes y terrenos".

Van der Tuuk, por su parte, pedaleará por dos temporadas con la formación vasca, 2025 y 2026, y procede del Kern Pharma (2021-2024). De 1,80, es un ciclista rodador y de equipo, de clásicas, y que ha disputado tres ediciones de la Lieja, entre otras. De madre polaca, en 2024 adquirió la doble nacionalidad y cambió su licencia holandesa por la polaca.

Danny van der Tuuk: "Es un honor correr con el maillot del Euskaltel-Euskadi. Es un equipo con mucha historia y que logró grandes victorias en carreras importantes. Cuando hablo con otros ex corredores profesionales, todos conocen al equipo. Así que es realmente genial poder formar parte de esta estructura después de tantos años de historia".

Por lo tanto, Euskaltel-Euskadi contará con 21 corredores: Jon Aberasturi, Jon Agirre (incorporación), Nicolás Alustiza, Xabier Berasategi (renovación), Mikel Bizkarra (ampliación), Iker Bonillo, David Dekker (incorporación), Víctor de la Parte, Márton Dina (incorporación), Ander Ganzabal (incorporación), Paul Hennequin (incorporación), Xabier Isasa, Txomin Juaristi (renovación), Jordi López (incorporación), Andoni López de Abetxuko (renovación), Gotzon Martín (renovación), Iker Mintegi, Jokin Murguialday (incorporación), Louis Sutton (incorporación), Danny van der Tuuk (incorporación) y Unai Zubeldia.