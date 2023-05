Giro de Italia 2023 17ª etapa Alberto Dainese derrota a Milan y a Matthews, en Caorle, en un esprint muy igualado EITB MEDIA Publicado: 24/05/2023 17:37 (UTC+2) Última actualización: 24/05/2023 18:34 (UTC+2) Geraint Thomas no ha tenido dificultades para continuar como líder del Giro de Italia, en la decimoséptima etapa, que ha sido de transición antes de tres jornadas de montaña que van a decidir la carrera. Dainese es el sexto esprínter que vence en este Giro, en seis llegadas masivas. Escuchar la página Escuchar la página

Dainese, al fondo de la imagen, se ha adjudicado la victoria al esprint. Foto: EITB Media.

El ciclista italiano del DSM Alberto Dainese ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Giro de Italia 2023, en Caorle, cruzando la línea de meta apenas unos centímetros por delante del italiano del Bahrain-Victorious Jonathan Milan y del australiano del Jayco Michael Matthews, que le han disputado la victoria en un esprint muy igualado. Dainese es el sexto esprínter que logra ganar en este Giro, en otras tantas llegadas masivas; esta ha tenido lugar como final de una etapa en la que el galés del Ineos Geraint Thomas no ha tenido dificultades para continuar como líder; ha sido una etapa de transición, antes de tres jornadas consecutivas de montaña que van a decidir la carrera.

El esprint ha sido tan igualado que, en los momentos posteriores a su finalización, no parecía claro quién se lo había adjudicado. Michael Matthews ha sido el primero en lanzarse a por la victoria, ya en los últimos metros, y Jonathan Milan, de nuevo quizás un poco tarde, apuntaba a ganador a falta de un suspiro para la línea de meta; pero, en última instancia, ha sido el joven Dainese quien ha subido al pódium. Ya lo hizo en el Giro de 2022, ganando otra etapa, y, con apenas 25 años, apunta a ser uno de los hombres a tener en cuenta en los esprints masivos. Ha ganado con brillantez en una llegada de mucho nivel.

Se puede decir que la jornada se ha desarrollado bajo el guion que era previsible. Pronto se ha formado una escapada en la que cuatro ciclistas, Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck), Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa) y Charlie Quarterman (Team Corratec-Selle Italia), han logrado entrar. Lo cierto es que no han conseguido diferencias significativas prácticamente en ningún momento, que han estado siempre a menos de tres minutos, y que el pelotón ha tenido controlada la fuga; pero el hecho es que Champion, Sevilla y Quaterman no han sido neutralizados hasta que la carrera estaba ya en los últimos 20 kilómetros, y Leysen, que todavía tenía fuerzas y no quería rendirse, ha resistido en cabeza hasta que quedaban apenas cinco.

Así las cosas, una vez que ha quedado en evidencia que la jornada no iba a deparar cambios en los primeros puestos de la general, el interés se ha centrado en el esprint final, que los equipos de los hombres rápidos han preparado a conciencia. Astana y Movistar han trabajado para Mark Cavendish y Fernando Gaviria, que, en la meta, no han podido pasar del decimonoveno y del sexto puesto, respectivamente. Dainese ha sido el más rápido, y ha dado, de esa forma, a su equipo, el DSM, un triunfo de mucho prestigio.

Alberto Dainese celebra su victoria. Foto: EFE.

Con salida en Oderzo y llegada en Val di Zoldo, en una jornada de 161 kilómetros, la del jueves, que es la 18ª de la carrera, vuelve a ser una etapa de las importantes. Cinco puertos, dos de ellos de 1ª categoría, y otros dos de 2ª, con final en uno de ellos, aguardan a los ciclistas, en la víspera, además, de otro día que será también muy duro. La batalla parece garantizada, habida cuenta, además, de las escasas diferencias que existen entre los hombres que luchan por el triunfo final en este Giro.

17ª ETAPA

Clasificación de la etapa

1 - DAINESE Alberto (DSM) 4:26:08

2 - MILAN Jonathan (Bahrain) m. t.

3 - MATTHEWS Michael (Jayco) m. t.

4 - BONIFAZIO Niccolò (Intermarché) m. t.

5 - CONSONNI Simone (Cofidis) m. t.

6 - GAVIRIA Fernando (Movistar) m. t.

7 - PASQUALON Andrea (Bahrain) m. t.

8 - KIRSCH Alex (Trek) m. t.

9 - OLDANI Stefano (Alpecin) m. t.

10 - ACKERMANN Pascal (UAE) m. t.

Clasificación general

1 - THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 67:32:35

2 - ALMEIDA João UAE Team Emirates +0:18

3 - ROGLIC Primož Jumbo-Visma +0:29

4 - CARUSO Damiano Bahrain - Victorious +2:50

5 - DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla +3:03

6 - KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe +3:20

7 - ARMIRAIL Bruno Groupama - FDJ +3:22

8 - LEKNESSUND Andreas Team DSM +3:30

9 - ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers +4:09

10 - DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers +4:32