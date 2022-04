Athletic Club LaLiga Santander (31ª jornada) El Athletic Club empata con el Villarreal (1-1) y se mantiene a un punto del séptimo puesto A. B. E. | EITB Media Publicado: 09/04/2022 21:05 (UTC+2) Última actualización: 09/04/2022 21:17 (UTC+2) El equipo rojiblanco es octavo en la clasificación de LaLiga tras su empate a uno ante un rival que ocupa la séptima plaza y mantiene su ventaja de un punto. Raúl García ha adelantado al Athletic, y Pedraza ha puesto el 1-1 en el marcador. Escuchar la página Escuchar la página

El Athletic Club empató con el Villarreal (1-1) este sábado 9 de abril en el estadio de La Cerámica el partido correspondiente a la 31ª jornada de LaLiga Santander. El conjunto rojiblanco se mantiene en octavo puesto de la clasificación y sigue a un punto del conjunto castellonense, que es séptimo.

El Villarreal se hizo con la posesión del balón desde el inicio y dio el primer aviso en el minuto 10 mediante un disparo de Yeremy Pino que detuvo el portero Unai Simón. Cuatro minutos más tarde, el remate de Pedraza se marchó fuera por muy poco. La reacción del Athletic no llegó hasta el minuto 31, tras un remate de cabeza de De Marcos a centro de Iñaki Williams. Seis minutos más tarde, Aurier desvió con el codo y dentro del área un chut de Muniain, pero el árbitro no señaló penalti, le llamaron del VAR para que viera la jugada, y tras revisarla en el monitor, decretó que no era una mano como para castigarla con la pena máxima.Antes de llegar al descanso, en el minuto 44, Raúl García marcó el 0-1 para el Athletic tras finalizar una gran jugada de Muniain.

Pudo ampliar su renta el equipo rojiblanco nada más reanudarse el partido, pero Williams desperdició una clara ocasión. Sin embargo, el Vilarreal no perdonó en su primera llegada de la segunda parte (minuto 60), y Pedraza puso el 1-1 en el marcador tras recibir una asistencia de Chuwkueze y batir al portero Unai Simón.

El Villarreal pudo voltear el marcador pero Unai Simón lo evitó, primero tras una gran remate de Danjuma e inmediatamente después tras una falta botada por Lo Celso. El partido subió de revoluciones, con los dos equipos muy verticales y llegadas claras a ambas áreas para decantar a favor el encuentro en un final trepidante, aunque ninguno acertó en el remate y el encuentro acabó en tablas.

Ficha Técnica:

1 - Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar (Foyth, m.78), Aurier, Mandi, Pedraza; Iborra, Manu Trigueros (Lo Celso, m.60), Moi Gómez, Yeremy (Danjuma, m.60), Chukwueze (Coquelin, m.78) y Alcácer (Gerard, m.60).

1 - Athletic Club: Unai Simón, De Marcos (Zarraga, m.76), Vivian, Yeray, Balenziaga; Berenguer (Nico Williams, m.66), Unai Vencedor (Dani García, m.76), Vesga (Petxarromán, m.27), Muniain; Raúl García (Sancet, m.66) e Iñaki Williams.

Goles: 0-1, m.44: Raúl García. 1-1, m.60: Pedraza.

Árbitro: Del Cerro Grande (C. Madrileño). Amonestó por el Villarreal a Pedraza, y por el Athletic a Iñaki Williams, Dani García, Sancet y Petxarromán.