03/05/2021 19:22 Fútbol Coronavirus El Ministerio de Sanidad, reacio a la vuelta de público a los estadios esta temporada AGENCIAS | EITB MEDIA La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no lo ve aconsejable debido a la distinta situación epidemiológica de las comunidades autónomas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El Reale-Arena con público en sus gradas. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado este lunes que no ve aconsejable la vuelta del público a los estadios de fútbol en lo que queda de temporada debido a la distinta situación epidemiológica de las comunidades autónomas.

En rueda de prensa en Oviedo, donde ha visitado el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Darias ha recordado que la incidencia acumulada a catorce días en España está en 229 casos por cada cien mil habitantes, pero con "una variabilidad muy importante" entre las distintas comunidades autónomas.

Así, hay algunas autonomías con una incidencia acumulada por debajo de 70 casos, mientras que otras están próximas a los 400 e incluso por encima de 500.

De este modo, en respuesta a una pregunta sobre la posible vuelta del público a los estadios de fútbol en el tramo final de la temporada, Darias ha considerado que "no sería igual en todo el territorio español" y que no lo ve aconsejable: "Lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable", ha dicho.

LaLiga, después de varios meses de silencio, mostró el pasado jueves por primera vez su malestar con el criterio del Gobierno sobre el paulatino acceso del público a los estadios.

La pandemia obligó a prohibir la entrada de los aficionados a los estadios de clubes profesionales, en Primera y Segunda división, pero LaLiga entiende que es el momento de aclarar desde la Administración "por qué la salud es diferente para el Gobierno y las Comunidades Autónomas, siendo incluso muchas de ellas del mismo partido", según fuentes de LaLiga.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, esperaba ya ver "entre un 10 y un 25 por ciento de los aforos en las últimas jornadas de Liga".