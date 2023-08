Fútbol Campeonato Mundial de Fútbol Colombia y Marruecos pasan a octavos en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y Alemania queda eliminada EITB MEDIA Publicado: 03/08/2023 14:59 (UTC+2) Última actualización: 03/08/2023 15:30 (UTC+2) En la última jornada del grupo H, Marruecos ha ganado 1-0 a Colombia, en tanto que Alemania ha empatado, 1-1, con Corea del Sur. De esta forma, Marruecos y Colombia han logrado la clasificación para las eliminatorias de octavos de final, que jugarán ante Francia y Jamaica, respectivamente. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

La marroquí Chebbak lucha con las colombianas Usme y Arias en una jugada. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Kolonbia eta Maroko final zortzirenetarako sailkatu dira, Munduko Futbol Txapelketan; Alemania, kanporatuta

Colombia y Marruecos se han clasificado este jueves para los octavos de final del Campeonato Mundial de Fútbol de 2023, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, al acabar en las dos primeras posiciones del grupo H, mientras que Alemania ha quedado eliminada, ya que ha finalizado la fase de grupos en el tercer puesto de dicho grupo. En la tercera y última jornada de esta primera fase, Marruecos ha ganado, 1-0, a Colombia, en tanto que Alemania ha empatado, 1-1, con Corea del Sur; así, Marruecos y Colombia jugarán, el próximo martes, 8 de agosto, ante Francia y Jamaica, respectivamente, en la ronda de octavos de final.

En este contexto, la selección colombiana, que ha obtenido el primer puesto en el grupo H, ha perdido en Perth (Australia) con la debutante Marruecos, que ha logrado la victoria con un gol de Anissa Lahmari. El tanto ha llegado al aprovechar Lahmari el rechace de un penalti, en la prolongación del primer tiempo. Pese a la derrota, Colombia ha conseguido clasificarse para octavos de final, al igual que su rival de este jueves.

En paralelo, en Brisbane (Australia), Alemania, campeona del Mundo en 2003 y en 2007, ha quedado por primera vez en su historia eliminada en la fase de grupos. La selección alemana necesitaba una victoria para asegurarse la clasificación para los octavos de final, pero, sin embargo, no ha podido pasar del empate a uno ante Corea del Sur, en un duelo agónico hasta los minutos finales, y la victoria de Marruecos ante Colombia le ha impedido acceder a los octavos de final del torneo, con ese empate.

Alexandra Popp ha hecho el gol de Alemania, que queda fuera. Foto: EFE.

Cho So-Hyun ha adelantado a Corea del Sur en el minuto seis, y Alexandra Popp, a falta de tres minutos para el final del primer período, con un excelente remate de cabeza, ha puesto el empate. Un gol anulado por fuera de juego, en el minuto 56, y un balón que ha dado en el travesaño, no obstante, ha comenzado a preocupar a Alemania, dado que el segundo gol no llegaba. Finalmente, a pesar de los 16 minutos de añadido, el marcador no se ha movido, y Alemania ha quedado fuera de la competición.

En octavos de final, el partido Colombia-Jamaica se jugará el martes que viene, día 8, a las 10:00 horas de Euskal Herria, en Melbourne (Australia), mientras que el encuentro Francia-Marruecos está programado para las 13:00 horas de Euskal Herria, en esa misma jornada, y se disputará en Adelaida (Australia).