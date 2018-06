Un gol de Suárez clasifica a Uruguay y Rusia para octavos de final

Un solitario gol de Luis Suárez clasificó este miércoles para los octavos de final del Mundial a una decepcionante Uruguay (1-0), que derrotó a una Arabia Saudí que jugó mejor en muchos tramos del partido.

Fue en el minuto 23 cuando a la salida de un córner en el que el portero saudí midió mal su salida cuando Suárez metió la pierna e inauguró el marcador.

Aparte del gol, los pupilos de Óscar Tabárez apenas crearon ocasiones claras de gol, lo que le obligó a introducir dos cambios al cuarto de hora de la reanudación.

Mientras, el equipo dirigido por el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi controló el partido, aunque no pudo materializar el dominio.

Las mejores ocasiones árabes las tuvo en sus botas en la primera parte Bahbri, pero en un caso Muslera despejó a córner y en otra, con todo a favor, disparó por encima del larguero.

Este resultado también coloca en octavos al país anfitrión, Rusia, con el que los uruguayos se jugarán el primer puesto del Grupo A y un posible cruce con España o Portugal en la última jornada.

Ficha técnica:

Uruguay 1: Muslera; Valera, Giménez, Godín, Cáceres; Sánchez (Nandez, min. 81), Vecino (Torreira, min. 59), Bentancur, Rodríguez (Laxalt, min.59); Cavani y Suárez.

Seleccionador: Óscar Tabárez

Arabia Saudí 0: Mohammed Alowais; Yasser Alshahrani, Osama Hawsawi, Ali Albulayhi, Mohammed Alburayk; Taiseer Aljassam (Hussain Almoqahwi, min. 44), Abdullah Otayf, Salman Alfaraj; Hatan Bahbri (Kanno, min. 75), Salem Aldawsari y Fahad Almuwallad (Alsahlawi, min. 77).

Seleccionador: Juan Antonio Pizzi

Goles: 1-0, min. 23: Suárez.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

And so, Group A after two rounds of fixtures...



1) #RUS

2) #URU

3) #EGY

4) #KSA #WorldCup pic.twitter.com/S5bH2vsKE0