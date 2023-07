Otros deportes Bidasoa Irun El Bidasoa no jugará la EHF European League en la temporada 2023-24 EITB MEDIA Publicado: 11/07/2023 20:27 (UTC+2) Última actualización: 11/07/2023 20:32 (UTC+2) El equipo guipuzcoano, cuarto en la Liga Plenitude ASOBAL en la campaña 2022-23, no pudo conseguir la plaza europea a través de la competición, y había solicitado una invitación, pero la EHF no se la ha otorgado. Escuchar la página Escuchar la página

El Bidasoa no podrá competir en Europa en la próxima temporada. Foto: EITB Media.

Euskaraz irakurri: Bidasoak ez du Europako Liga jokatuko 2023-24 denboraldian

El Bidasoa Irun no jugará la EHF European League en la temporada 2023-24, según ha informado este martes el club guipuzcoano. El Bidasoa, cuarto en la Liga Plenitude ASOBAL en la campaña 2022-23, no pudo conseguir la plaza europea a través de la competición, y había solicitado una invitación, pero la EHF no se la ha otorgado.

En este contexto, la EHF ha impulsado un cambio en las normas de inscripción para las competiciones europeas, con el objetivo de primar la presencia del mayor número de países. Así, el Bidasoa, al igual que el resto de clubes que se encontraban pendientes de una invitación, ha quedado finalmente fuera de la EHF European League.

A través de una breve nota colgada en su página web, el Bidasoa ha dado las gracias "a todas las personas y organismos que han colaborado para apurar esta vía", y precisa que el equipo y el club en su conjunto ya preparan la vuelta al trabajo, para intentar pelear nuevamente por los puestos europeos.