Pelota Renovación Unai Laso renueva con Baiko hasta 2030 EITB Media Publicado: 27/01/2025 14:14 (UTC+1) Última actualización: 27/01/2025 14:49 (UTC+1) El pelotari navarro ha prolongado su vinculación con la empresa Baiko Pilota por tres años más. Unai Laso con la txapela de Campeón del Cuatro y Medio 2024. Foto: EITB Media

Unai Laso ha renovado su contrato con Baiko Pilota hasta 2030. Por lo tanto, el pelotari navarro seguirá vinculado a su actual empresa durante seis años más, tras renovar por otros tres años. De esta manera, Baiko Pilota blinda al actual campeón del Cuatro y Medio.

"Estos últimos años he conseguido buenos resultados: seis finales, dos txapelas… y bueno, a raíz de eso he firmado un contrato de seis años, que no se ve a menudo en el mundo del deporte. Estoy muy agradecido a la empresa. Me toca trabajar como hasta ahora. ¡Aupa!", ha afirmado Unai Laso tras renovar su contrato, en un vídeo publicado por Baiko Pilota.

Un gran 2024 le ha servido a Laso para renovar su contrato. El año pasado fue subcampeón del Manomanista y se proclamó campeón del Cuatro y Medio. Sin embargo, el de Bizkarreta-Gerendiain tuvo un 2023 muy duro. Una lesión de cadera le apartó de los frontones durante casi seis meses y reapareció a finales de ese mismo año.

Aparte del título de Cuatro y Medio 2024 y el subcampeonato del Manomanista 2024, Unai Laso tiene en su haber la txapela del Campeonato Manomanista 2022. Además, fue subcampeón del Campeonato de Parejas en los años 2022 y 2023 y también fue subcampeón del Campeonato del Cuatro y Medio 2021.