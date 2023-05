Elecciones Municipales y Forales Precampaña Urkullu insiste en que "no es lo mismo votar a unos que a otros, ni votar que no votar" en el 28M AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 06/05/2023 12:24 (UTC+2) Última actualización: 06/05/2023 12:27 (UTC+2) El lehendakari ha destacado que Euskadi está situada "en el mapa mundial de la tecnología", con proyectos como "el súper ordenador cuántico" de IBM que se ubicará en Donostia-San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

Eider Mendoza, Eneko Goia y el lehendakari, en Donostia. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: M28an "eredu bat edo bestea" bozkatzea ez dela gauza bera esan du Urkulluk

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido este sábado en que "no es lo mismo un modelo que otro, no es lo mismo votar a unos que a otros", como tampoco lo es "votar que no votar", ya que el PNV sabe "cuáles son los retos y lo que hay que hacer para poner a San Sebastián, Gipuzkoa y Euskadi mirando a un futuro próspero".

En un acto en la plaza Zuloaga de San Sebastián, Urkullu ha arropado al alcalde donostiarra y candidato jeltzale a la reelección, Eneko Goia, así como al resto de candidatos del partido en este Territorio, entre ellos la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

El lehendakari ha destacado que Euskadi está situada "en el mapa mundial de la tecnología", con proyectos como "el súper ordenador cuántico" de IBM que se ubicará en San Sebastián. "Ciencia y tecnología", ha subrayado, para, a continuación, manifestar el "compromiso del Gobierno Vasco en compartir los proyectos" de la capital guipuzcoana "para Euskadi", entre otros, "la extensión del parque tecnológico de Miramón" o "dentro de la industria y los servicios, el parque de Eskuzaitzeta".