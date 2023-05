Elecciones Municipales y Forales Precampaña Eva López de Arroyabe: "En ningún sitio está establecido que las cosas sigan siempre igual" Agencias | EITB Media Publicado: 07/05/2023 15:53 (UTC+2) Última actualización: 07/05/2023 16:03 (UTC+2) La candidata de EH Bildu a diputada general de Álava reclama "decisiones valientes" para conformar "nuevos liderazgos, nuevas mayorías" que ofrezcan "soluciones para afrontar los nuevos tiempos". Escuchar la página Escuchar la página

La candidata de EH Bildu a diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe, ha defendido este domingo en un acto en Amurrio que "el país necesita nuevos liderazgos, nuevas mayorías y nuevas soluciones para afrontar los nuevos tiempos". Así lo ha manifestado en Amurrio, donde ha participado en el acto de presentación de la candidatura de EH Bildu a la alcaldía de Amurrio que encabeza Jon Berganza y donde ha afirmado que el próximo 28 de mayo "nos jugamos mucho".

En este sentido, ha asegurado que la coalición está "compitiendo las plazas más grandes" y ha citado la Diputación Foral de Álava, su capital Vitoria-Gasteiz, Laudio, Amurrio y Agurain, para insistir en que "nada está escrito y en ningún sitio está establecido que las cosas sigan siempre igual. Es más, las cosas no pueden seguir igual", ha señalado. "Si hemos conseguido grandes cosas desde la calle y desde la oposición, imaginad lo que podemos hacer desde la calle y desde los gobiernos, pensad hasta dónde podemos llevar este territorio. Hasta dónde podemos llevar este el país. Ese es el reto. Es lo que nos jugamos", ha recalcado.

Por ello, ha reclamado "decisiones valientes" y ha apostado por "una sociedad que no deje a nadie atrás; que no obligue a nadie a elegir entre el alquiler y la calefacción; una sociedad que con ocho horas diarias de trabajo no nos condene a la pobreza; una sociedad en la que se nos atienda en tiempo y forma cuando estemos enfermos; que garantice alojamiento digno a un precio digno para el desarrollo de un proyecto de vida".