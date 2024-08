GRUPO EITB EITB, Euskal Zinemarekin 12 producciones vascas con participación de EITB se proyectarán este año en Zinemaldia EITB MEDIA Publicado: 30/08/2024 14:22 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2024 14:22 (UTC+2) Se trata de 3 largometrajes de ficción, 6 documentales, 1 cortometraje y 2 series. Este año EITB es, por primera vez, patrocinador oficial de Zinemaldia. Organiza y produce la Gala del Cine Vasco, y entregará el premio Egile Berriak. Escuchar la página Escuchar la página

El Festival de San Sebastián ha acogido este viernes, 30 de agosto, la presentación de las películas vascas que participarán en esta 72 edición, acto al que ha asistido Unai Iparragirre, director de ETB. Y es que, en esta edición participarán en el Zinemaldia 12 producciones vascas participadas por EITB: 3 largometrajes, 6 documentales, un cortometraje y dos series.

La sección internacional New Directors acogerá el estreno, en euskera, de la película Azken erromantikoak / Los últimos románticos, de David Pérez Sañudo, basada en la novela de Txani Rodríguez y protagonizada por Miren Gaztañaga. En la sección Perlas, por otra parte, tendremos la película Marco, de Aitor Arregi y Jon Garaño, que se estrena hoy mismo en la Mostra de Venecia; y en Made in Spain, Nina, dirigida por Andrea Jaurrieta. Además, el cortometraje Etorriko da, de Izebene Oñederra, se proyectará en la sección Zabaltegi-Tabakalera; y en Zinemira, otras seis obras con participación de EITB: Los Williams (Raúl de la Fuente); Ciento volando (Arantxa Aguirre); Esto no es Hollywood (Ione Ibarretxe, Nere Falagan); Indarkeria oihartzunak (Amaia Merino, Ander Iriarte); Zortzitik infinitura (Nahia Laka) y Erreplika (Peio Gutiérrez).

EITB continúa firme en su apuesta por el trabajo permanente con el sector audiovisual vasco para apoyar el cine vasco y hacer frente a los retos del futuro; y, cómo no, para garantizar y promover el euskera, la labor de las nuevas directoras y directores, la internacionalización y la participación de las mujeres. De hecho, 8 mujeres directoras han participado en estas 12 producciones y 7 son producciones en euskera.

EITB es colaborador del Festival de San Sebastián desde hace más de dos décadas; pero a partir de esta edición aumentará notablemente su presencia como Patrocinador Oficial. La vinculación de EITB con Zinemaldia vuelve a quedar patente a través del patrocinio de la sección dedicada al cine vasco Zinemira y la Gala del Cine Vasco. En este sentido, EITB será organizadora y productora de la Gala del Cine Vasco que se celebrará el 24 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y en la que también entregará el Premio EITB Egile Berriak, que reconoce y premia el nuevo talento vasco.

Al día siguiente, 25 de septiembre, tendremos la Gala EITB, donde se estrenará la segunda temporada de la serie "Itsatsita". Desde ese mismo día se podrá ver en Instagram; y a la plataforma PRIMERAN llegará en octubre.

Por último, el 27 de septiembre se celebrará en el Velódromo el gran preestreno de la nueva temporada de "Go!azen 11". Un año más, las entradas se han agotado en tiempo récord.