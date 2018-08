Caso Caja Navarra

Dietas de la CAN

El fiscal pide archivar la causa contra Enrique Maya

Redacción

21/05/2013

Rechaza la existencia de un delito de cohecho. El alcalde de Pamplona pidió hace unos días la retirada de la imputación y el sobreseimiento de la causa abierta contra él.

El fiscal ha pedido el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en relación con el cobro de dietas en Caja Navarra al rechazar la existencia de un delito de cohecho, informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El fiscal, según consta en su escrito, ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones para este imputado, al "no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno por parte del mismo de los hechos que han dado lugar a la formación de la causa".

Asimismo señala que "no existen elementos de ningún tipo" para poder considerar la existencia de otros tipos penales como el delito de "prevaricación omisiva" por no haber inspeccionado a la CAN, cuestión que no se le imputa, a diferencia de otros imputados en la causa, puesto que no tenía "ninguna competencia" al respecto.

En su argumentación, el fiscal recuerda que Maya tomó posesión del cargo de alcalde Pamplona el 11 de junio de 2011 y en su calidad de alcalde y conforme a los estatutos de Caja de Ahorros de Navarra, pasó a ser miembro de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) con el cargo de vicepresidente primero.

Según explica el fiscal, la regulación de la "comisión permanente" se realizó a través del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la CAN que entró en vigor el 24 de junio de 2011 y, estando ya aprobado el Reglamento, Maya intervino por primera vez en la sesión ordinaria el 22 de julio y en las reuniones de la Permanente el 30 de agosto de ese año (dos sesiones) y el 26 de septiembre (dos sesiones).

El alcalde de Pamplona, uno de los imputados por la jueza que investiga las polémicas dietas en Caja Navarra, pidió hace unos días a través de sus abogados la retirada de la imputación y el sobreseimiento de la causa abierta contra él.

Al respecto, el alcalde comentó, en declaraciones a los periodistas, que su solicitud estaba "bien argumentada" y que había "razones", pero, concluyó, que había que "esperar a lo que decidida la juez".

El alcalde de Pamplona es una de las cuatro personas imputadas por la juez que investiga las dietas de Caja Navarra, junto al expresidente Miguel Sanz, el exconsejero de Economía y Hacienda, Alvaro Miranda, y el exdirector general de la CAN, Enrique Goñi.