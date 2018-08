Crisis Económica

Día del Trabajador

La huelga protagoniza las marchas del 1 de mayo en Euskal Herria

Redacción

02/05/2013

ELA y LAB han defendido la necesidad de la huelga porque "la movilización es el único instrumento". CCOO y UGT, por su parte, han apostado por negociar "lo urgente".

La convocatoria de huelga general del próximo 30 de mayo ha marcado las marchas de protesta en este 1 de mayo en Euskal Herria. Así, los sindicatos vascos han mostrado hoy de nuevo su división en las calles, con los nacionalistas ELA y LAB apostando por la huelga general y CCOO y UGT por la negociación para intentar paliar los efectos de la reforma laboral.

Es habitual que los sindicatos vascos celebren el primero de mayo por su cuenta -sólo CCOO y UGT lo hacen de forma conjunta-, pero esta vez las diferencias se han acentuado porque ha pesado sobre la jornada la convocatoria por ELA y LAB de una huelga general el próximo 30 de mayo en el País Vasco y Navarra.

ELA en Bilbao y LAB en Durango han defendido la necesidad de la huelga general, por entender que "la movilización es el único instrumento capaz de forzar el cambio", según ha dicho el secretario general del sindicato, Adolfo Muñoz, "Txiki".

Por su parte, CCOO y UGT han apostado por negociar lo urgente, que para ellos es negociar para paliar la aplicación de la reforma laboral a partir del 7 de julio, la fecha en la que decaen los convenios no renovados, según han dicho sus secretarios generales vascos, Unai Sordo y Dámaso Casado, respectivamente.

Iparralde también ha acogido un total de cuatro manifestaciones en la jornada de hoy, la más importante en Baiona.

ELA

"Cuando nos dicen que no hay alternativa, niegan la existencia de la democracia, de los partidos, para esconder su subordinación al capital; cuando nos dicen que la movilización es inútil, que la huelga general no sirve, lo hacen porque tienen miedo, porque caen en picado en las encuestas, y porque quieren acabar con nuestra esperanza, quieren hundirnos en una depresión paralizante; no vamos a aceptar eso, hay que luchar y vamos a seguir luchando", ha advertido hoy Adolfo Txiki "Muñoz", líder de ELA.

Además, Muñoz ha tenido palabras de crítica hacia el gobierno del PNV, al que ha acusado de "decir que aplican los recortes por la herencia recibida. Lo que no dicen es que la política que hacían los gobiernos anteriores estaba acordada con ellos. La política fiscal y presupuestaria ha sido acordada".

LAB

Asimismo, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha reclamado que se invierta en la economía vasca, en la creación de empleo y en "un modelo propio" que permita salir de la grave crisis económica por la que se atraviesa.

En declaraciones previas a la manifestación por el 1 de Mayo que la central abertzale ha celebrado en la localidad vizcaína de Durango, Etxaide ha afirmado que "Euskal Herria puede salir de la crisis, si se invierte en Euskal Herria".

A su juicio, ésa es "la mejor apuesta política que se puede hacer en estos momentos". Por ello, ha emplazado a "invertir en la economía y la industria vasca, en la creación de empleo y en un modelo propio" que permita salir de la crisis económica que se sufre en estos momentos.

CCOO

Por su parte, el secretario general de CCOO Euskadi, Unai Sordo, ha advertido de que en este momento están en cuestión los derechos laborales e incluso el "modelo de sociedad". "Quieren deteriorar los servicios públicos a través de recortes brutales y políticas de austeridad radical", ha denunciado.

Además, ha alertado de que la reforma laboral pretende "ventilar de un plumazo la negociación colectiva", lo que supondrá una "disminución generalizada de salarios".

Ante esta situación, el dirigente sindical ha abogado por la movilización y el diálogo social para "salvar la negociación colectiva", sino el 8 de julio "aquí va a haber 300.000 personas a los que se les aplicarán los derechos laborales, o no, en función de vaya a saber qué".

UGT

A su vez, el secretario general de UGT Euskadi, Dámaso Casado, ha alertado de que "los trabajadores están perdiendo todos los derechos" y se les "está quitando el empleo". "Hay que estar cabreado para dar un mensaje a los políticos de que Europa tiene que cambiar", pues el sistema "no puede estar en manos del capitalismo financiero", ha reivindicado.

Asimismo, Casado ha abogado por la "unidad sindical" para desbloquear los convenios colectivos, que de otra forma pueden "desaparecer" a partir del 8 julio, volviendo a una situación "peor que en la dictadura".

Iparralde

En Iparralde también ha tenido su reflejo la división sindical ya que ha habido un total de cuatro manifestaciones: la más numerosa ha sido en Baiona, convocada por CGT y LAB.

Por otra parte, el sindicato CFDT se ha manifestado en Reims. Este sindicato ha firmado un acuerdo laboral con la patronal, un pacto muy criticado por diversos agentes sociales.