Crisis Económica

Manifestación

Cientos de personas reclaman en Gasteiz una política industrial 'real'

Redacción

20/12/2014

La marcha, convocada ELA, LAB y ESK, rechaza el cierre de 11 empresas y el despido de 2.000 trabajadores. Han estado presentes empresas en ERE, entre ellas General Cable y Arcelor Mittal.

Centenares de personas recorren este sábado las calles de Vitoria-Gasteiz para reclamar un plan de reindustrialización y una verdadera política industrial para la CAV.

La marcha, convocada por ELA, LAB y ESK bajo el lema 'Benetako politika industriala orain. En defensa del empleo', ha reunido a trabajadores de varias empresas en ERE, entre ellas General Cable y Arcelor Mittal. Además, unos 16 comités de empresa han secundado la convocatoria, entre ellas Alestis, Arkema, Candy, Condesa, Corrugados Azpeitia, Ecn Cable Group, Fundiciones Wec, Laminaciones Arregui, Tepsa, TS Fundiciones, Bionor, Cegasa, Orozko, Castimetal y Servimax,

Durante la marcha, las centrales sindicales han reclamado una política industrial "real" que acabe con la desindustrialización, se base en el empleo y cuente con inversión pública. Además, ha acusado al Gobierno Vasco de aplicar "políticas de ajuste y hacer propaganda", con planes como el de 'Ciencias, Tecnología e Innovación Euskadi 2020', mientras "apoya a la patronal para bajar salarios", respalda a las Haciendas para "bajar impuestos a los empresarios" y "alimenta" subvenciones y ayudas para la contratación "precaria".

Así, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de ELA, Txiki Muñoz, ha asegurado que la reivindicación sindical es único camino ante la destrucción de empleo que se está llevando a cabo y ha reclamado que "exista una política industrial de verdad en nuestro país". "No vemos que el Gobierno vasco tenga política industrial", ha criticado. "En su día a día, el Gobierno apoya a la patronal en la defensa de la caída salarial y para bajar salarios; es un modelo tercermundista, así no se apoya a la actividad industrial", ha censurado.

Ainhoa Etxaide (LAB), por su parte, ha acusado a las administraciones alavesas de no tomar medidas efectivas. Etxaide ha explicado que en los últimos seis años se ha destruido en Araba el 10 % del empleo, cifra que en el sector industrial asciende al 30 % . "Hoy hablamos de once empresas que están a punto de cerrar cuando pueden y deben ser viables, pero se quieren cerrar porque hay otros tipo de intereses económicos por parte de sus dueños", ha lamentado. Tras asegurar que se trata de más de 2.000 puestos de trabajo "en peligro", ha criticado que las instituciones de Araba ni las vascas "no están haciendo nada".

Convenios

Preguntados sobre el pronunciamiento del Tribunal Supremo a favor de la denominada ultraactividad de los convenios, Muñoz lo ha valorado pero de forma parcial porque ha recordado que la vigencia de los convenios sólo afecta a los trabajadores que tenían un contrato antes de que entrara en vigor la reforma laboral.

La dirigente de LAB ha dicho que todavía no ha analizado en profundidad la resolución del Supremo ni sus consecuencias, pero ha opinado que no ha puesto en cuestión la clave de la reforma laboral, que "el derecho a la negociación colectiva está neutralizado y que la gente que entra en el mercado laboral ahora no tiene ningún tipo de protección".