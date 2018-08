Economía

Reunión

Acuerdo unánime del Consejo Vasco de Finanzas

Redacción

13/02/2013

Gobierno Vasco y diputaciones han aprobado el cierre de la recaudación de 2012 y han acordado repartir el fondo de compensación de 106 millones entre Araba (49) y Gipuzkoa (57).

El Consejo Vasco de Finanzas (CVF), que integran el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, ha cerrado, por unamididad y en un tiempo récord, un acuerdo.

En su reunión, el CVF ha aprobado el cierre de la recaudación por tributos en 2012, que como ya habían anunciado las diputaciones, cumplió con las previsiones del consejo del pasado octubre y supone un descenso con relación al año anterior. Así, los ingresos fueron 700 millones menos que los inicialmente presupuestados, pero las aportaciones disminuyeron en menor proporción debido al ingreso extraordinario de cerca de 500 millones de euros ligado a la devolución de las denominadas vacaciones fiscales.

Asimismo, el CVF ha acordado repartir el fondo de compensación de 106 millones entre Araba (49) y Gipuzkoa (57).

Gobierno Vasco y diputaciones han logrado acuerdo en todos los puntos tratados, una vez que el Ejecutivo decidió retirar del orden del día la revisión al alza las previsiones de ingresos que había propuesto el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y que las diputaciones de Araba y Gipuzkoa habían rechazado.

En la rueda de prensa posterior al consejo -uno de los más breves ya que no ha llegado a la hora de duración-, el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, se ha mostrado confiado en que la buena sintonía en el CVF sirva para tejer "complicidades" que faciliten la aprobación de los presupuestos del Gobierno Vasco.

Gatzagaetxebarria ha asegurado que la retirada del orden del día de la reunión del punto que planteaba el recalculo de las previsiones de ingresos para 2013 "no está vinculado a ninguna negociación presupuestaria con ninguna formación política", aunque "puede ayudar" a conseguir acuerdos.

Asimismo, el consejero ha explicado que el Gobierno ha decidido aplazar las "discrepancias" en torno a las previsiones de ingresos de 2013 para favorecer la aprobación de las cuentas de Euskadi en el Parlamento.

Los tres responsables forales, por su parte, han valorado el consenso alcanzado en la reunión y, aunque José Luis Bilbao se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la retirada del orden del día del recálculo de ingresos, ha asegurado que esta opción hubiera permitido contar con más dinero y que los recortes no fueran tan severos.

Recesión en Euskadi

Durante la rueda de prensa, el consejero de Hacienda y Finanzas ha considerado una situación "preocupante" la recesión que lleva acumulando Euskadi durante los últimos cinco trimestres.

Protestas a la entrada



La reunión ha comenzado entre protestas contra los recortes. Más de un centenar de funcionarios vascos han pitado e increpado a los tres diputados generales y a la presidenta de Eudel cuando llegaban a la sede del Ejecutivo autonómico en Vitoria-Gasteiz.

La concentración, como otras que han convocado anteriormente para reclamar al nuevo Gobierno Vasco la negociación de sus condiciones laborales, ha comenzado a las 11:45 en el interior de las instalaciones de Lakua.

Poco antes del mediodía, han llegado al edificio los diputados generales de Araba, Javier de Andrés (PP), Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), y Gipuzkoa, Martín Garitano (Bildu), acompañados por la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea.

En ese momento, los concentrados, que portaban una pancarta con el lema en euskera y castellano "No a los recortes. Dinero para los bancos y pobreza para la ciudadanía", han comenzado a pitar a los tres representantes forales con gritos de "no a los recortes" y "no al fraude fiscal".

Los representantes del Gobierno Vasco que han asistido a esta reunión, entre ellos los consejeros Josu Erkoreka y Ricardo Gatzagaetxebarria, ya se encontraban en el interior del edificio. Tras permanecer unos minutos en el lugar, los trabajadores han dado por finalizada su protesta.