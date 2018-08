Economía

Negociación de las Cuentas

El PNV insta a EH Bildu y PSE-EE a no bloquear los Presupuestos

Redacción

10/04/2013

Ortuzar ha rechazado que tanto su partido como el Gobierno de Urkullu se hayan decantado ya por la prórroga, e insiste en que no hay capacidad para mover los ingresos.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado a EH Bildu y PSE-EE a no bloquear los Presupuestos vascos 2013 y ha señalado que la petición de estas dos formaciones de que se aumente la partida de ingreso en las Cuentas vascas es una "pose", porque "no hay capacidad" para hacerlo. "No lo dice el PNV, lo dicen las arcas de las instituciones vascas", ha aseverado.

Ortuzar ha rechazado que tanto su partido como el Gobierno de Urkullu se hayan decantado ya por la prórroga de Presupuestos, como se les acusa desde distintos partidos, ya que todos los grupos de la oposición han coincidido hoy en denunciar que el Gobierno Vasco no tiene voluntad de llegar a acuerdos, y que lo que realmente pretende es prorrogar las cuentas del año pasado.

En una rueda de prensa en Sabin Etxea, Ortuzar ha señalado que el Gobierno Vasco no pide un "cheque en blanco" para que salgan adelante las Cuentas de 2013, pero sí una voluntad de no bloqueo de las mismas. Así, el presidente del PNV ha emplazado a PSE-EE y EH Bildu a "dejar de lado la retórica" y a demostrar su voluntad de acordar los presupuestos. En este sentido, ha mostrado la "disposición total" y "real" del PNV a llegar a acuerdos de "base sólida" sobre las Cuentas.

A EH Bildu le ha pedido que deje de "esconderse detrás de la pancarta y que empiece a arrimar el hombro de verdad". ''Porque chillar y reclamar derechos está muy bien, pero es mucho más efectivo plantear propuestas y ser coherentes con lo que se hace y se dice", ha dicho Ortuzar. "Pero para pactar con ellos -ha precisado, simplemente pedimos lo que ellos han pedido en Gipuzkoa: realismo y coherencia".

Tras insistir en la voluntad del PNV para negociar con todas las formaciones las Cuentas de Euskadi, Ortuzar ha afirmado que si Patxi López finalmente enmienda a la totalidad los Presupuestos, al PNV le entrarán "muchas interrogantes sobre la verdadera voluntad del ofrecimiento del PSE-EE" para negociar sobre otras materias como fiscalidad, el entramado institucional vasco, reactivación económica o lucha contra el fraude.

Según Ortuzar, el primer paso para certificar la voluntad de negociación del PSE-EE es no optar por el bloqueo de las Cuentas. "El PNV no exige el pago de cheques en blanco -ha agregado-, sólo queremos saber si el cheque (del PSE) tiene fondos, es decir, que se evidencie una voluntad cierta de diálogo y negociación y una voluntad de no bloqueo", ha añadido. "Si Patxi López quiere entendimiento, nos entenderemos", ha dicho Ortuzar.

El líder nacionalista ha apreciado el esfuerzo de los otros dos partidos de la oposición, PP y UPyD, en realizar propuestas alternativas al proyecto de Presupuestos. "Están dispuestos a hablar, se han trabajado las Cuentas, presentando sus alternativas, sustentadas en un trabajo sobre los Presupuestos actuales", ha explicado.

Unanimidad sobre la prórroga

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, ha reiterado este miércoles su rechazo al proyecto de presupuestos vascos y ha denunciado que el Gobierno autonómico no busca acuerdos porque "va en busca" de la prórroga, ya que ese escenario le es "más favorable".

En esas misma línea, el portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha opinado que la "verdadera intención" del Gobierno de Iñigo Urkullu es la prórroga presupuestaria y ha tachado de "estrategia de disimulo" la negociación con los grupos políticos que realmente "no existe".

Ayer, tras la reunión con Gatzabaetxebarria, el PP también aseguraba que el Gobierno Vasco está pensando en la prórroga, aunque se mostraba dispuesto a pactar los Presupuestos bajo ciertas premisas.

Hoy, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, también ha afirmado que tiene la "sensación" de que el Gobierno Vasco está "predispuesto" a ir a la prórroga presupuestaria, y asegura que la "pelota está en el tejado del PNV".