Economía

Fagor Electrodomésticos

Tapia pide un plan 'viable y detallado' y la implicación de Mondragón

IKER GÓMEZ | EITB.COM

29/10/2013

Sobre Tubacex, Arantza Tapia afirma que la empresa "ha optado por ser competitiva en base a una bajada de salarios', algo "no acorde" con la política del Gobierno Vasco.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha insistido en que el Ejecutivo "necesita" una respuesta por parte del grupo Mondagrón sobre la situación de Fagor Electrodomésticos y ha reconocido que "las cosas se podían haber hecho de una forma un poco más cuidada".

"Estamos en una situación muy complicada, pero queremos mirar hacia delante y buscar la viabilidad de la empresa, garantizando el mayor número de empleos", ha dicho en una entrevista a Radio Euskadi.

Tapia ha sostenido que la "cifra satisfactoria" contemplaría que siguieran trabajando "todos" los empleados de Fagor Electrodomésticos, aunque, ha añadido, "los mil empleos serían un punto interesante para empezar a trabajar".

Además, ha vuelto a reclamar a Fagor "un plan viable, factible detallado y ejecutable", con "la implicación y acompañamiento" de Mondragón, que, en su opinión, debe aclarar "cuál es su posición".

Por otra parte, quiere que "se dé el acompañamiento y la implicación necesaria del propio grupo Mondragón para que el resto de acreedores también lo vean viable y acompañen".

Arantza Tapia cree que el plan actual, para que sea viable, "necesita una serie de detalles, tiene que recoger algunos escenarios distintos y necesita una explicación acerca de algunos temas que no están suficientemente explicitados". "No quiere decir que no estén trabajados, sino no explicitados", ha apuntado.

La consejera no ha querido revelar cómo van las gestiones para financiar el grupo y ha precisado que el Gobierno vasco, en estos momentos, "está a la espera de una serie de detalles y exigencias que han manifestado al grupo, como estará también la banca y el Gobierno del Estado".

Tras insistir en que el grupo Mondragón se debe "pronunciar" para explicar "cuál es su posición", ha abogado por buscar un proyecto "viable" antes de llegar "al peor escenario", el de la liquidación.

Tubacex

Sobre la empresa alavesa Tubacex, que abrirá una planta en Cantabria, Tapia ha señalado que "se han hecho las cosas de una forma no acorde con los parámetros del Gobierno".

"No de acuerdo con el Gobierno, Tubacex ha optado por ser competitiva en base a una bajada de salarios. No ha fallado la política industrial, sino que han optado por otro modelo de competitividad".

Por otro lado, la titular de Desarrollo Económico ha señalado que la automoción y la aeronática son "dos sectores que están despegando a una velocidad importante en Euskadi".

Aún así, ha matizado que la CAV necesitará "años" para recuperarse de la crisis, ya que "una empresa se cierra en un día, pero 200 empleos no se crean de un día para otro".

También ha adelantado que el Gobierno Vasco vislumbra "algunas inversiones y proyectos" de cara al futuro, aunque no ha querido adelantar el nombre de ninguna empresa. "Me alegra decir que algunos de esos proyectos son locales", se ha limitado de decir.