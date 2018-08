Economía

Crisis Fagor Electrodomésticos

Gobierno Vasco convoca para el miércoles una nueva reunión sobre Fagor

Redacción

04/11/2013

El Gobierno Vasco ha convocado una nueva reunión, tras desconvocarse la prevista para este lunes. El encuentro se celebrará a las 15:00 horas en Lakua.

El Gobierno Vasco ha convocado para el próximo miércoles una nueva reunión para abordar la problemática de Fagor Electrodomésticos, tras desconvocarse la prevista para este lunes. El encuentro se celebrará a las 15:00 horas en Lakua.

En la reunión participarán representantes de la Corporación Mondragón, la empresa afectada, las tres diputaciones vascas, los alcaldes de la comarca de Debagoiena y el primer edil de Basauri.

En declaraciones a los medios tras el encuentro mantenido con el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, en Lehendakaritza, el lehendakari Iñigo Urkullu ha dicho desconocer, aunque "respeta", las razones de la corporación Mondragón para la desconvocatoria de la reunión prevista para esta tarde entre Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa, la cooperativa y alcaldes de la comarca de Debagoiena para analizar la situación de Fagor Electrodomésticos, en preconcurso de acreedores.

Según ha dicho, "ahora va a ser el Gobierno Vasco" el que va a convocar una reunión, desde el propio Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, que intentará que se pueda desarrollar en un "clima discreto" y que pueda ser "productiva". La reunión es "urgente".

Sobre la polémica surgida en relación a las ayudas concedidas a Fagor por su Gobierno y por el anterior Ejecutivo de Patxi López, Urkullu ha dicho que no pretende "mirar hacia atrás", pero ha advertido de que no va a admitir "un juego perverso ante lo que es una inexactitud".

Urkullu, que no critica ni las actuales ayudas ni las concedidas por el Gobierno socialista, porque eran "necesarias ante una situación de imperiosa necesidad", ha insistido en que no va a "mirar atrás, pero no voy a admitir reproches, ni tergiversaciones, ni malinterpretaciones de las ayudas que se han concedido".

Aplazamiento

La cooperativa Fagor Electrodomésticos trabaja a contrarreloj para lograr los 170 millones de euros que necesita, tras la negativa de la Corporación Mondragon (MCC) a salir al rescate de la cooperativa. Aún así, la reunión prevista para esta tarde en Arrasate (Gipuzkoa) entre representantes de la Corporación Mondragón, Fagor Electrodomésticos, el Gobierno Vasco y la Diputación se ha aplazado ante la imposibilidad del grupo de acudir a la misma.



Han asegurado que ha sido esta misma mañana cuando la Corporación Mondragón ha comunicado que no podía acudir a la cita, prevista para las cuatro de la tarde en la Agencia de Desarrollo de Debagoiena, en Arrasate.



El empleo iba a ser el asunto central de la reunión, a la que por parte del Gobierno Vasco tenían previsto acudir los consejeros de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, y de Empleo y Asuntos Sociales, Juan Mari Aburto.

En los últimos días, el Gobierno Vasco ha suavizado su discurso, pero ha dejado claro que mantiene su nivel de compromiso y de implicación. Desde la Diputación de Gipuzkoa el diputado general, Martín Garitano, ha hecho un llamamiento a no rendirse hasta el último minuto y La Corporación Mondragon (MCC) se ha mantenido hasta ahora fuera del fervor mediático, aunque su postura es bien conocida tras el comunicado del pasado jueves. MCC ratifica su apuesta por el modelo cooperativo, pero no rescatará Fagor Electrodomésticos porque no le ve garantías de futuro.

Esta semana será clave, ya que, de no conseguir la financiación Fagor Electrodomésticos pasará de preconcurso de acreedores a presentar el concurso de acreedores en 7 0 10 días.

Cerradas las fuentes tradicionales para financiarse la dirección de Fagor Electrodomésticos busca un acuerdo de última hora con sus competidores en el sector.

Encierro en Basauri

Por su parte, trabajadores de Edesa de Basauri, en grupos de diez personas, han iniciado un encierro indefinido en la inmediaciones de la planta para exigir "soluciones" al grupo Fagor Electrodomésticos, al que pertenecen, según han informado los empleados. La protesta iba a comenzar este martes a las seis de la mañana, pero, según han informado fuentes de la plantilla a Europa Press, finalmente han decidido adelantar el encierro, que ha comenzado este mismo lunes, a las 14:00 horas.

Trabajadores de la planta de Edesa en Basauri, que tiene una plantilla de más de 200 trabajadores, han señalado que su negocio (la producción de termos eléctricos) es "viable" y es un "disparate que se pueda cerrar". En este sentido, han apuntado que incluso esta misma semana se han recibido pedidos.

Situación de las Plantas de Fagor Electrodomésticos en el exterior

Este lunes se han reunido en París los sindicatos de la filial Fagor Brandt con los responsables de los Ministerios de Industria y Empleo del Gobierno de Francia, con la intención de solicitar la ayuda estatal para evitar el cierre definitivo de las fábricas en el país. El encuentro, que ha durado cerca de dos horas, se ha cerrado sin ningún compromiso gubernamental inmediato.

Por otro lado, la multinacional Haier ha dado por concluido el acuerdo de cooperación que mantenía con Fagor Electrodomésticos para la construcción de una planta en Polonia, al "no haber sido posible el cumplimiento satisfactorio de alguna de las condiciones suspensivas fijadas en el contrato". Además, la filial polaca, Fagor Mastercook, presentó este jueves un concurso voluntario de acreedores. La planta polaca da empleo a 1.800 trabajadores y en 2012 registró ventas por valor de 220 millones de euros, han señalado fuentes de Fagor Electrodomésticos.

Recuperar los ahorros

La posible entrada de Fagor Electrodomésticos en concurso de acreedores genera aún más pesimismo entre los socios cooperativistas, exsocios y familiares, que creen "muy difícil" recuperar el dinero invertido en la cooperativa vasca.

En concreto, mañana se reunirá la asociación de afectados Ordaindu, y estudiarán la posibilidad de acudir al Gobierno Vasco para intentar recuperar su dinero.