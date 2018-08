Crisis Económica

Fagor Electrodomésticos

López acusa al Gobierno Vasco de actuar con 'poco rigor' con Fagor

Redacción

03/11/2013

Patxi López ha acusado al Gobierno de Ukurrlu de "echar en un saco sin fondo" los 50 millones de fondos públicos que inyectó a la empresa.

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha acusado al Gobierno Vasco de actuar de forma "poco rigurosa" en el tema de Fagor Electrodomésticos y de "echar en un saco sin fondo" los 50 millones de fondos públicos que inyectó a la empresa.

Además, ha admitido que Fagor también pidió ayudas a su Ejecutivo, pero le exigió que pusiera "encima de la mesa un plan de viabilidad".

En una entrevista, López ha afirmado que la situación de Fagor "no es de ahora", sino que "viene de hace tiempo". "Todo el mundo se daba cuenta de que el sector de los electrodomésticos era un sector en crisis, con dificultades, porque hay una competencia internacional mundial brutal y, en nuestro caso, porque, una vez que se pincha la burbuja inmobiliaria y se dejan de construir nuevos pisos, las ventas caen de manera estrepitosa", ha añadido.

A su juicio, "desde ese origen de todo este problema, se tenía que haber estado haciendo un plan de viabilidad que ajustara la dimensión de la empresa para salvar lo que se podía salvar".

Tras preguntarse cómo se van a recuperar ahora "esos 50 millones" de las arcas públicas, ha apuntado que se trata de "una actuación poco rigurosa, por no decir otra cosa del Gobierno vasco". A su juicio, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu "tenía que haber exigido, primero un plan que garantizara el futuro de la empresa, y después sí ayudar".

"Tarde, mal y a destiempo"

El PNV ha reconocido que la dirección de Fagor Electrodomésticos y de Corporación Mondragón ha actuado "tarde, mal, a destiempo y con mala comunicación", pero ha insistido en la apuesta del Gobierno Vasco a favor del cooperativismo.

Todos las formaciones con presencia en la Cámara autonómica, salvo UPyD, han opinado hoy en una tertulia matinal de Radio Euskadi, sobre el inminente cierre de Fagor Electrodomésticos ante las dificultades para conseguir la financiación necesaria que le permita mantener su actividad.

El portavoz de PNV y presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, ha defendido que una vez que la dirección de Corporación Mondragón ha rechazado facilitar financiación a Fagor Electrodomésticos, las instituciones "no deben ser meras observadoras".

Ha subrayado que lo que le corresponde ahora al Ejecutivo de Iñigo Urkullu (PNV) es "acompañar y ayudar para que se pierdan el menor número de empleos y el futuro sea solvente y sólido", pero nunca "sustituir a una empresa".

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha planteado que "se tenía que haber hecho mucho más" para que la empresa guipuzcoana no llegase a esta situación.

"Se puede y se debe hacer más. Kutxabank, Caja Laboral y el Gobierno Vasco deberían tener una actitud más proactiva. No me parece de recibo que se diga que no se puede inyectar dinero público cuando se han inyectado miles de millones a la banca", ha defendido.

El socialista Txarli Prieto, por su parte, ha denunciado que las direcciones de Corporación Mondragón y de Fagor no han informado debidamente a los socios cooperativistas de la situación y ha opinado que eso deja entrever en "un abismo entre directivos y socios en un mundo de economía social que se creía idílico".

No obstante, ha planteado que el cooperativismo es "importante y necesario" y ha asegurado que su partido se apunta "a las soluciones", pero exige que los directivos y los trabajadores "vengan juntos porque si es un sistema cooperativo no puede haber veinte portavoces".

Desde el PP, Carmelo Barrio ha planteado que los directivos de MCC, de Fagor y el Gobierno Vasco deben explicar en el Parlamento las "claves" de lo que ha sucedido porque se ha mostrado convencido de que "algo ha fallado en la política industrial del Gobierno Vasco".

Semana clave

Fagor Electrodomésticos entra en una semana decisiva para su futuro. La propia empresa se dio un plazo de entre siete y diez días para conseguir la financiación necesaria para continuar con su actividad.

En caso de que no prospere, entrará en concurso de acreedores. Mientras tanto, el Grupo Mondragón (MCC) y el Gobierno Vasco se encuentran analizando las consecuencias que traería la crisis de Fagor.

170 millones de euros necesita Fagor para poder continuar y no ve modo alguno de conseguirlo. La propia MCC no ha dado el crédito; ahora ven prácticamente imposible que nadie conceda un crédito a la empresa, encontrándose en la situación en que se encuentra.

http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/1714790/fagor-electrodomesticos--mcc-no-salvara-fagor/

lvara-fagor/