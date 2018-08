Economía

Presupuestos 2014

El PSE registra 115 enmiendas a los presupuestos vascos

Redacción

04/12/2013

Las aportaciones que se refieren a Gipuzkoa supondrán 11,4 millones de euros más de inversión en el territorio.

El PSE ha registrado en el Parlamento Vasco 115 enmiendas parciales, acordadas con el PNV, al proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para 2014. Las aportaciones que se refieren a Gipuzkoa supondrán 11,4 millones de euros más de inversión en el territorio que lo inicialmente previsto por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Entre las enmiendas, destaca la partida de 2,7 millones de euros para que en el 2014 comiencen las obras del Metro de Donostialdea, 1,5 millones de euros para el Hospital de Eibar y 850.000 euros para el Hospital de Zumárraga.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, acompañado por la secretaria de Política Institucional, Susana Corcuera, han ofrecido una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián en la que ha explicado que los parlamentarios socialistas se abstendrán en la votación, garantizando de este modo la aprobación de los presupuestos.

Arriola se ha mostrado "satisfecho" por haber "sacado del ostracismo" a Gipuzkoa, un territorio que, según ha dicho, "no se ve beneficiado cuando el PNV gobierna en Vitoria". Asimismo, ha detallado que los presupuestos del Gobierno vasco del año que viene incluirán 11,4 millones de euros más en inversiones directas en Gipuzkoa.

Además de las partidas destinadas al Metro de Donostialde y los hospitales de Eibar y Zumárraga, también se recoge un partida de 300.000 euros para CITA Alzheimer y 210.000 para el Basque Culinary Center, así como dotaciones para actuaciones municipales en materia de accesibilidad, deporte, cultura.

Puerto de Pasaia

Preguntado por Pasaia, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos ha manifestado la "preocupación" de su formación por esta zona del territorio y ha criticado que el Ejecutivo jeltzale únicamente destine 80.000 euros a la regeneración de Pasaia "para estudios una vez más".

De este modo, ha explicado que el PSE-EE no ha introducido ninguna enmienda porque el Gobierno vasco "no tiene claro qué quiere hacer" y ha insistido en que "no se llegará a una regeneración integral de la bahía si no se construye un nuevo puerto exterior".