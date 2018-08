Economía

Cuentas de 2014

Los Presupuestos salvan su primer escollo y se aprobarán el día 20

Redacción

09/12/2013

PNV y PSE-EE han votado en contra de devolver el proyecto al Gobierno, como pedían EH Bildu y UPyD. Los Presupuestos de la CAV se aprobarán definitivamente el próximo día 20.

El pleno del Parlamento Vasco ha rechazado hoy la petición de devolver al Gobierno autonómico el proyecto de presupuestos para 2014, como pedían EH Bildu y UPyD, por lo que el próximo día 20 serán aprobadas las cuentas del Ejecutivo.



Como estaba previsto, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha superado el primer escollo de su proyecto presupuestario cifrado en 10.215 millones de euros, gracias al acuerdo que alcanzó, por separado, con el PSE-EE y el PP, que le dan un holgado margen para sacarlos adelante después de que este ejercicio esté funcionando en prórroga presupuestaria.



El Parlamento Vasco ha celebrado hoy el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario y el siguiente trámite será debatir las más de 1.200 enmiendas parciales que han presentado los grupos para que el 20 de diciembre se celebre el pleno definitivo de aprobación de las cuentas.



PNV y PSE-EE han votado en contra de devolver el proyecto al Gobierno, como pedían EH Bildu y UPyD, grupos que entendían que el documento no contribuye a la salida de la crisis. El PP se ha abstenido en la votación.

Intervenciones

Durante el debate, la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha argumentado su rechazo al proyecto de ingresos y gastos del gabinete de Iñigo Urkullu en el hecho de que se ha elaborado al "dictado" del Gobierno central y del "capital". La coalición ha presentado un decálogo de propuestas, entre ellas que se aumente un 5% anual el sueldo de los funcionarios y pedir a Kutxabank que aporte 600 millones de euros para reforzar el tejido industrial.



Gorka Maneiro, de UPyD, ha denunciado que el proyecto "consolida recortes y ajustes", y "sustenta un proyecto nacionalista" al primar partidas de carácter "identitario". Además, ha censurado que el Presupuesto está "claramente condicionado y lastrado" por la falta de reformas de calado.



El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha reprochado a EH Bildu su falta de un modelo "alternativo", y ha asegurado que algunas de sus propuestas, como la de solicitar 600 millones de euros de euros a Kutxabank, carecen de "seriedad". En el caso de UPyD, la 'jeltzale' Josune Gorospe ha respondido a sus críticas negando la falta de avances en la lucha contra el fraude fiscal o en la reordenación del sector público.



Desde el PSE, su portavoz en la Cámara, José Antonio Pastor, se ha felicitado por el hecho de que el proyecto demuestra la "rectificación" del Gobierno, que, a su juicio, ha entendido que "la austeridad a ultranza no es viable". No obstante, ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que la postura que mantiene el PSE en esta materia es una "oportunidad", no "un cheque en blanco" para el Gobierno, por lo que le ha reclamado que se dedique "menos" a la cuestión soberanista y se centre más en las necesidades "de todos los vascos".



Por parte del PP, Antón Damborenea ha explicado que este no es el proyecto que habría elaborado su partido, pero ha subrayado que los 'populares' actúan de forma "realista" y que su pacto con el PNV les permitirá controlar la "ejecución" de las Cuentas y verificar que ésta se adecua a los requisitos de estabilidad y de "buen gobierno".



La sesión de este lunes ha comenzado con la intervención del consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, quien ha defendido que el Presupuesto elaborado para 2014 combina las medidas para reactivar la economía con el compromiso por el mantenimiento de los servicios públicos.