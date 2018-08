Economía

CCOO y UGT piden un cambio de política al 'fracasar' la austeridad

01/05/2014

Tras la manifestación del Primero de Mayo, los secretarios generales de CCOO y UGT coinciden en señalar que la recuperación económica es "una operación de propaganda" mientras no descienda el paro.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, han reclamado hoy ante el "fracaso" de las medidas de austeridad, un cambio urgente de la política económica que promueva el empleo "estable y con derechos" y una subida de los salarios para que se recupere la demanda interna.



Méndez y Toxo han trasladado este mensaje en una rueda de prensa en la sede de CCOO en Bilbao antes de participar en la marcha del Primero de Mayo que por primera vez protagonizan en la capital vizcaína con el lema "Sin empleo de calidad no hay recuperación. Más cohesión social para más democracia".

Discursos

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han coincidido hoy en sus discursos del Primero de Mayo en considerar la recuperación económica "una operación de propaganda" mientras no descienda el paro en España.



En sus intervenciones al acabar la manifestación central del Primero de Mayo celebrada por CCOO y UGT en Bilbao, Toxo y Méndez han apostado por un cambio de la política económica que deje al margen la austeridad.



Toxo ha criticado a los que mantienen "la cantinela de la recuperación, incluso algunos se atreven a decir que la crisis ha quedado atrás".



"¿De qué recuperación hablamos cuando se sigue despidiendo a la gente, cuando hay gente sin prestaciones sociales, sin pensiones?", se ha preguntado.



La recuperación, la ha definido Toxo, es una "inmensa operación de propaganda para elevar las maltrechas expectativas electorales de los partidos que gobiernan".



Después de las elecciones europeas, ha anticipado el líder de CCOO, se volverá "a las andadas, a menos Estado, a la austeridad y los recortes". "Y si no, ya veréis qué reforma fiscal viene", ha avisado.



"Por eso, este Primero de Mayo decimos que sin empleo de calidad no hay recuperación. Esperemos a hablar de recuperación cuando se reduzcan sustancialmente las tasas de paro", ha incidido el líder de CCOO.

Empresarios que piden continuos recortes



El líder de UGT ha explicado que ayer, miércoles, le trasladaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que tuvieron en La Moncloa que su modelo va a generar "una recuperación económica sin empleo", un modelo que "beneficia a los banqueros de los países acreedores y perjudica a los pueblos del Sur de Europa".



Especialmente crítico se ha mostrado con los empresarios que piden continuos recortes, "incluso un salario mínimo por debajo de lo que marca la ley".

Los afiliados de CC.OO. y UGT en los tres territorios vascos se han desplazado este jueves hasta Bilbao para participar en una muy numerosa manifestación unitaria que ha discurrido por las principales calles bajo el eslogan "Sin empleo de calidad, no hay recuperación. Más cohesión social para más democracia".

La capital vizcaína ha sido este año el escenario elegido por los dos sindicatos para desplazar a sus máximos dirigentes confederales y descentralizar la manifestación principal del 1 de Mayo.

La marcha, encabezada también por los secretarios generales de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, y de UGT en el País Vasco, Raúl Arza, ha concluido en El Arenal de la capital vizcaína, con la intervención de los máximos dirigentes de ambos sindicatos.



Perspectiva económica negativa



En la rueda de prensa previa a la manifestación, Toxo ha dicho que los datos del paro conocidos esta semana de la EPA, que situó la tasa de desempleo en el 25,93 % tras un ligero descenso en el último trimestre, ponen de relieve que la perspectiva económica sigue siendo negativa.



"No hemos dejado atrás la crisis. Tenemos casi seis millones de personas que no tienen empleo ni expectativa de tenerlo en corto espacio de tiempo", ha augurado.



Por ello, ha demandando una nueva política fiscal, un aumento de la inversión pública y privada y que los salarios crezcan para dinamizar el mercado interior. "Porque el sector exterior sólo no nos va a sacar de la crisis", ha advertido.



Al margen de la incertidumbre del escenario económico, Toxo ha destacado que "España está en una crisis institucional con síntomas de agotamiento del modelo constitucional de 1978". "Y no lo digo por Catauña, que también", ha apostillado.



En la misma línea que CCOO, Méndez ha insistido en que es urgente cambiar las políticas de austeridad y aparte de crear empleo de calidad, tiene que haber "más dinamismo en el poder adquisitivo de los salarios", además de considerar prioritario resolver la situación de los parados de larga duración que han quedado sin prestaciones.

Aumento de la pobreza

La política, ha concluido Toxo, "debe tomar el mando de la sociedad, no la economía, porque la derecha sabe a dónde conduce su camino, pero la izquierda europea necesita un nuevo paradigma, en el que el derecho al trabajo se imponga al derecho mercantil".



Asimismo, el líder de UGT se ha referido al cuadro de previsiones macroeconómicas presentadas ayer por el gobierno, señalando que las cifras se resumen en una: "la contención del déficit, lo demás no es estratégico".



"¿La recuperación económica va a estar al servicio de la solución del paro o al servicio del pago a los acreedores financieros?, se ha preguntado. Si el objetivo es el pago de la deuda, ha contestado, "va a aumentar la pobreza".