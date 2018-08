Economía

Mario Fernández: 'No se puede privatizar lo que ya es privado'

27/05/2014

"Un banco en insumisión en un perro verde. Yo no he visto nunca un perro verde. Por lo tanto, hay una obligación legal, luego te gusta o no te gusta. Pero la ley la tenemos que cumplir", ha dicho.

El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha dicho este martes que el de la banca es un sector regulado por la Inspección del Banco de España y, "dentro de nada", en noviembre, del BCE.

En declaraciones a EiTB, Fernández ha hecho la siguiente reflexión: "¿Por qué este año sólo hemos repartido el 25% de los resultados como dividendo? Porque lo ha ordenado el Banco de España". "Es un sector regulado y conviene cumplir la ley", ha subrayado.

"No tenemos preocupaciones por la entrada de capital privado porque no ha entrado ninguno. No sabemos cuál es el futuro. Las cajas de ahorro son entidades privadas. Kutxabank es una entidad de crédito privada. Tiene mérito privatizar lo que ya es doblemente privado. Por lo tanto, ya el propio rótulo es falso. No se puede privatizar lo que ya es privado", ha dicho.

"A mí me parece muy bien que existan críticas. Lo que no tolero son cosas que objetivamente son falsas", ha indicado el presidente de Kutxabank. Ha puesto el ejemplo de que en las cajas no tienen obligación de formarse en fundación bancaria, pues tienen la obligación de transformarse en fundación bancaria "porque lo dice la ley".

"Un banco incumpliendo la ley dura tres cuartos de horas", ha añadido.