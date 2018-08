Economía

RGI

Maroto dice que Aburto 'tiene una bomba de relojería' con la RGI

Redacción

23/10/2014

"No hay más ciego que el que no quiere ver. No falla el que acude a la ventanilla de Lanbide, sino la norma", ha subrayado el alcalde de Vitoria-Gasteiz.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto. Foto: EiTB El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto. Foto: EiTB

Comentarios