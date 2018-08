Economía

Sindicatos

Muñoz tacha de golpista a Confebask por intentar eliminar a ELA y LAB

Redacción

26/11/2014

ELA ha solicitado la celebración de sendas reuniones urgentes con el lehendakari y con el presidente del PNV, como partido responsable del gobierno.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha calificado a la patronal vasca Confebask de "golpista" por intentar "eliminar y tirar por tierra a un movimiento sindical reivindicativo" y ha afirmado que quiere establecer una "ley de punto final" para que se "pueda perder la condición de sindicato", si se hace lo que "no les gusta".

Muñoz aludía así a las alegaciones de la patronal vasca al proyecto de Real Decreto sobre el Depósito de Estatutos de las Asociaciones Sindicales y Empresariales que, según ha indicado el sindicato, propone dar de "baja" a los sindicatos ELA y LAB del registro de organizaciones sindicales.

"Aquello que no se puede comprar, se intenta eliminar", ha afirmado, arropado por el Comité Ejecutivo de la central sindical, al tiempo que ha asegurado que a ELA "no la pueden comprar".

Tras hacerse público el supuesto documento, Confebask contestó señalando que no sabía a qué documento habían tenido acceso los sindicatos y negó que hubiera pedido la ilegalización de ambos.

Hoy, ELA ha respondido con su convencimiento de que el documento es obra de la patronal: "Solamente desde la ingenuidad se puede pensar que no es de Confebask; lo que ha ocurrido es que no pensaban que iba a salir a la luz", ha opinado Muñoz.

ELA ha exigido al Gobierno español que rechace la propuesta de Confebask, y para afrontar la cuestión, ha solicitado la celebración de sendas reuniones urgentes con el lehendakari y con el presidente del PNV, como partido responsable del gobierno.

Confebask niega las acusaciones

Por su parte, Confebask ha negado las "descalificaciones" de ELA y ha indicado que el sindicato las "usa" para "boicotear" la apertura del diálogo social.

Confebask, ante las "injustificables" acusaciones vertidas por ELA, se reafirma, "punto por punto", en la nota que dio a conocer el viernes cuando LAB, en relación a este mismo tema, aseguró que la patronal vasca quería "ilegalizar" a ELA y LAB.

La patronal vasca ha reiterado que "no ha solicitado jamás" la ilegalización de sindicato u organización alguna y "no se ha dirigido en ningún caso al Gobierno español para este tema". "Después de conocido el documento al que LAB alude, podemos además afirmar tajantemente que no se corresponde con la comunicación oficial enviada por Confebask a la CEOE, en la que ni siquiera se nombra a ELA o a LAB", ha señalado.