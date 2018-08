Economía

Los comerciantes vascos, 'optimistas' ante el repunte de ventas

11/03/2015

Tras siete años consecutivos de caída de ventas, Euskomer afronta el 2015 'con optimismo y prudencia'. Apuesta por adaptarse 'al modelo de comercio que ha traído la crisis'.

La Confederación Vasca del Comercio-Euskomer ha hecho una reflexión sobre el cambio de modelo de comercio que ha traído la crisis. Según han dicho, hay tres características que confirman este cambio: el primero, la vuelta al comercio de proximidad, especialmente en la alimentación, de manera que incluso las medianas superficies se están trasladando a los centros urbanos.

El segundo, la venta por internet: "Los jóvenes aprovechan la cola del autobús para comprarse un pantalón. El pequeño comercio tiene que entrar en las nuevas tecnologías, porque cada vez más se va a la venta por internet". Una venta en la red para la que han pedido una regulación europea, ya que muchos comercios venden on-line sin IVA.

El tercer factor es un llamamiento a la concentración de las tiendas, para crear zonas o ejes comerciales. "El comercio ha crecido hasta ahora al albur del urbanismo, pero así queda disperso, con dos comercios en cada calle".

Los tres presidentes de los comerciantes, Jon Andoni Aspuru, de Euskomer y de la federación alavesa, Pedro Campo, de la vizcaína Cecobi, e Iñaki Martínez, de la federación guipuzcoana, han ofrecido hoy una rueda de prensa en Bilbao para analizar la situación del comercio vasco, más optimista tras un 2104 que frenó siete años consecutivos de caída de ventas.

El sector se muestra "optimista aunque con prudencia", ante el repunte de ventas, un 1,7 % logrado en el último año que ha puesto fin a siete años de crisis. El año pasado subieron especialmente las ventas de vehículos un 6,1 %, mientras que el comercio al por mayor aumentó su facturación un 2,3 % y el minorista solo el 0,5 %.

Esperan un año 2015 mejor, entre otros motivos porque el índice de confianza del consumidor está en los mejores niveles desde enero de 2005.

Euskomer ha reiterado hoy su oposición a abrir los domingos y festivos: "No hay interés de los usuarios ni de los comerciantes". Según Euskomer, hay una campaña para abrir los domingos por parte de formatos (grandes cadenas) que quieren más parte del pastel en detrimento del comercio minorista, y para ello están "vendiendo un modelo de Europa que no es real". "La semana pasada estuve en Hamburgo -ha dicho Pedro Campos- y el domingo estaba todo cerrado, y en Viena un domingo no te puedes comprar ni un souvenir". "Están intentado copiar modelos del sur, con otra climatología, más horas de luz, pero miremos a Europa, ¡Que no nos engañen!, ha exclamado.