Economía

'Euskal Herrian TTIP-ari Ez'

Partidos, sindicatos y colectivos, contra el tratado de libre comercio

Redacción

28/01/2015

Sindicatos y partidos como ELA, LAB, CCOO, UGT, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu advierten de que el tratado de libre comercio "amenaza importantes derechos".

Partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales vascos han reclamado que "no se llegue a firmar" el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), ya que "amenaza importantes derechos adquiridos" y, además, "socava los sistemas legales de las naciones y la soberanía democrática de la sociedad". Asimismo, han exigido un "debate político transparente y democrático" sobre este tratado.

Bajo el lema 'Euskal Herrian TTIPari Ez', han presentado en Bilbao un manifiesto en contra del tratado de libre comercio que negocian la Unión Europea y Estados Unidos y al que se han adherido los sindicatos CCOO Euskadi, LSB-USO, UGT Euskadi, LAB, ELA, ESK, EHNE, STEE-EILAS, CNT, CGT, así como los partidos EH Bildu, Ezker Anitza-IU, Podemos-Ahal Dugu, Equo Euskadi, Ezkerra y M+J.

También se han sumado al documento la Cumbre Social Vasca, Federación Republicanos RPS, Gure Energía, Ekologistak Martxan, ATTAC, AHT Gelditu Elkarlana, Auditoria Ciudadana de la Deuda Bizkaina, Desazkundea, Askapena, Asamblea de mujeres de Bizkaia, Basherriak, Fracking Ez, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Antikapitalistak, Komite Intenacionalista, Coordinadora ONG Euskadi, Economistas sin Fronteras, M15M, REAS Euskadi, EBC Euskadi (Economía del Bien Común) y Setem Hego Haizea.

No obstante, el manifiesto sigue abierto a la adhesión, tanto de colectivos como de particulares en la web ttipez.eus. Además, los promotores de esta iniciativa han puesto en marcha una campaña en la que ya se han realizado diversas charlas informativas y en próximos días incluirá la presentación de mociones en los ayuntamientos y en juntas generales.

También se ha programado una jornada especializada sobre este tema y se sumarán a la "jornada mundial de oposición a los tratados" del día 18 de abril con "una gran movilización".

Según ha explicado el representante de ATTAC José Ramón Mariño, "el objetivo final es que no se llegue a firmar" el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP, por sus siglas en inglés) ya que, a juicio de estos colectivos, tanto este tratado, como el acuerdo con Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA) y TISA (Trade in Services Agreement), "incidirán de manera muy negativa".

Los firmantes destacan que sus "supuestos beneficios económicos no tienen fundamento" y, en cualquier caso, "son marginales para la sociedad en general". "Todo indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía, y alberga una ambición geopolítica como un posicionamiento ante otros conjuntos emergentes políticos y económicos y de reacción ante la creciente influencia de los BRICS y también un intento de construir una nueva referencia global para la regulación del comercio y las inversiones".

Asimismo, denuncian que las negociaciones se están haciendo "a puerta cerrada" y, por tanto, "sin una consulta pública efectiva", de manera que "los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles" y los "fragmentos" de información que se han conocido "generan considerable inquietud".

"Este tratado de Comercio e Inversión es un paso más en la globalización capitalista. A mayor protección y poder para las empresas transnacionales, mayor negación de la soberanía y la democracia de los pueblos, menos derechos sociales, más precariedad, mayores riesgos para el medio ambiente y un obstáculo para la solidaridad fraternal entre los pueblos", advierten.