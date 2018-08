Economía

Abrir comercios en festivos

Aburto asegura que en Bilbao 'no hay problemas en torno al comercio'

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/11/2015

En ese sentido, el alcalde de Bilbao ha calificado de “rara” la manifestación conjunta de sindicatos y asociaciones contra la apertura de comercios en domingos y festivos.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado este lunes que le pareció "rara" la manifestación realizada este pasado domingo en Bilbao contra la apertura de comercios en jornadas festivas, porque, en su opinión, en la capital vizcaína "no hay problemas en torno al comercio".

Aburto se ha referido, de esta manera, en una entrevista a ETB-1, a la protesta convocada por la plataforma '0 aperturas', que está integrada por los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT, así como por las asociaciones de consumidores EKA y EKE, y las organizaciones de comerciantes Euskaldendak y Bizkaidendak, para reclamar al Gobierno vasco que legisle en contra de la apertura de comercios en domingos y festivos y de la liberalización de los horarios en el sector.

"Se me hizo rara la protesta de ayer -ha reiterado-, porque, en estos momentos, no tenemos problemas en torno al comercio. Creo que estamos haciendo un buen trabajo a través de nuestro concejal (de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo), Xabier Otxandiano, con las distintas asociaciones de comerciantes y las últimas semanas estamos elaborando el pacto o acuerdo del comercio. No sé por qué ha vuelto a surgir este problema".

De esta forma, el alcalde de Bilbao ha destacado que lo que haga el Ayuntamiento en el ámbito del comercio lo va a hacer "a través del diálogo", aunque, ha matizado que, "dicho esto", no entiende "por qué lo que es posible en San Sebastián, no es posible en Bilbao".

"Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de ciudad queremos y qué servicios queremos ofrecer. Debemos responder a esas dos cuestiones, y, para dar una respuesta correcta, mi propuesta es el diálogo", ha asegurado.

