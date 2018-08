Economía

Decisión del Gobierno Vasco

Confebask considera un 'contrasentido' volver a las 35 horas

04/02/2016

La patronal vasca asegura que mientras el Gobierno Vasco recupera la semana laboral pactada en el 2000 "pide a la empresa privada que invierta y genere empleo".

La patronal vasca Confebask ha afirmado que "sorprende" la decisión del Gobierno Vasco de recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para los 70.000 trabajadores de la administración pública, ya que tras "una crisis brutal", se necesitan "nuevos retos y desafíos", pero en ningún caso, "pasa por trabajar menos horas".

En un comunicado, la patronal vasca afirma que es "un contrasentido" que el Ejecutivo vasco quiera destinar a esa medida casi 8 millones de euros cada año "mientras, en el actual contexto de paro y crisis económica, pide a la empresa privada que invierta y genere empleo".

Confebask asegura que no entiende que el Gobierno Vasco decrete la vuelta a la semana laboral de 35 horas, "en un momento en el que ese debate no está presente, ni siquiera en las economías europeas de referencia, como Francia", porque la gravedad de la crisis y "las incertidumbres a medio y largo plazo no discutidas por nadie, impiden lanzar las campanas al vuelo".

Además, expresa su sorpresa por el hecho de que el propio Gobierno Vasco reconozca que 2016 puede ser un año "complicado porque se mantienen incógnitas", mientras, por otro lado, libera cada año 7'8 millones de euros de presupuesto público para reducir la jornada laboral a los empleados públicos "sólo por el hecho de tener esa condición laboral, sin hablar de mejorar la productividad o de un de mejor aprovechamiento de sus funciones".