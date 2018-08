Economía

Discrepancias

Se suspende la reunión entre el comité y la dirección de Arcelor

Agencias | Redacción

29/03/2016

La empresa deseaba celebrar el encuentro en la sede del Preco, mientras que los representantes sindicales pretendían celebrarla en la planta de Zumarraga.

El comité de empresa de Arcelor Zumarraga (Gipuzkoa) y la dirección de la compañía no se han reunido este martes, como estaba previsto, al no alcanzar ambas partes un acuerdo sobre el lugar de celebración de esta primera reunión de la mesa de negociación.

Así, la convocatoria de la primera reunión de la mesa negociadora de la planta de ArcelorMittal de Zumarraga ha propiciado ya el primer desencuentro entre las partes, que discrepaban sobre el lugar en el que se tiene que celebrar el encuentro.

La empresa emplazó a los representantes de los trabajadores a celebrar una reunión hoy a las 11:00 horas.

Sin embargo, han explicado que la empresa deseaba celebrar el encuentro en Donostia-San Sebastián, mientras que los representantes sindicales piden que tenga lugar en la misma planta de Zumarraga, que acoge "habitualmente" las reuniones entre la parte social y empresarial.

Nueva convocatoria

Después del fracaso de este encuentro, la compañía ha vuelto a convocar la reunión para este miércoles en el mismo lugar: en la sede del Preco de Donostia-San Sebastián.

El comité de empresa insiste en que la negociación sobre las consecuencias del "cese parcial de actividad" de la planta deben realizarse en la propia fábrica, aunque ha abierto la puerta a encontrarse con la empresa en el Preco el próximo viernes.

El comité se ratifica en el "convencimiento" de que las reuniones deben celebrarse "en el centro de trabajo afectado" y emplaza a la dirección a acudir a la reunión propuesta por los representantes de los trabajadores, de forma previa a la citación de la empresa, en la planta de Zumarraga, "donde se realizó la reunión informativa que dio comienzo a este proceso".

"No obstante, en el caso de no aceptar la propuesta del párrafo anterior (reunirse el miércoles en la planta de Zumarraga), les emplazamos a poder celebrar la reunión mencionada en la sede territorial del Consejo de Relaciones Laborales-Preco el próximo viernes, 1 de abril, a las 12:30 horas", añaden los representantes sindicales.

Movilizaciones

Mientras tanto, los trabajadores de la empresa se han concentrado este mediodía coreando el lema 'Arcelor ez itxi' (No al cierre de Arcelor) junto a la fábrica, de manera "fluctuante", porque la planta está en funcionamiento, y acompañados de familiares y vecinos de Zumarraga y Urretxu, ya que la situación "afecta a las subcontratas, a las empresas auxiliares y a toda la comarca".

Además de las concentraciones semanales los martes junto a la planta, este viernes los trabajadores volverán a concentrarse frente a la Diputación de Gipuzkoa en Donostia-San Sebastián y realizarán un paro de 24 horas.

Previamente ese mismo día celebrarán una asamblea para abordar un nuevo calendario de movilizaciones.

Cese de actividad y recolocaciones

En el transcurso del encuentro de este martes se preveía que los directivos de la compañía trasladaran al comité su propuesta de cese de la actividad y recolocaciones para los 325 trabajadores de la fábrica.

ArcelorMittal no ha ofrecido hasta ahora los detalles concretos del "cese parcial" y ha argumentado que hasta que no culmine el proceso de negociación con los trabajadores no podrá definirse en qué se va a materializar.

El comité de empresa, por su parte, ha pedido que la empresa retire la medida comunicada hace dos semanas, es decir, la decisión del cierre parcial, como signo inequívoco de que la actitud negociadora "va a ser de buena fe".

rong>.

rong>.