Palacio Euskalduna

Confebask defiende unas relaciones laborales basadas en 'la confianza'

Agencias | Redacción

18/04/2016

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha afirmado que, o se adapta la forma de relacionarse en la empresa a los nuevos tiempos, o "no pasamos el corte".

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha defendido un nuevo modelo de relaciones laborales basado en "la confianza mutua" y la colaboración, y ha afirmado que, o se adapta la forma de relacionarse en la empresa a los nuevos tiempos, o "no pasamos el corte".

Larrañaga ha realizado estas declaraciones en el Palacio Euskalduna de Bilbao durante la presentación de 'un modelo de relaciones laborales de futuro' elaborado por Confebask y sus asociaciones miembro Adegi, Cebek y Sea a empresarios e instituciones vascas, a la que también ha asistido la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia.

"Estamos ante una encrucijada ineludible. O adaptamos nuestra forma de relacionarnos dentro de la empresa a los nuevos tiempos, o simplemente no pasamos el corte", ha asegurado en el transcurso de la presentación del nuevo modelo de relaciones laborales de Confebask y sus asociaciones miembro ante 400 representantes empresariales e institucionales.

Del enfrentamiento a la colaboración

Asimismo, ha defendido que el reto es que la empresa pase de ser un lugar de enfrentamiento a un lugar de colaboración. En este sentido ha señalado que el "recelo mutuo" y la desconfianza va "contra la lógica".

El presidente y el director general de la patronal vasca Confebask, Roberto Larrañaga y Eduardo Arechaga, respectivamente, junto a la consejera de Industria y Competitividad, Arantxa Tapia, en el Palacio Euskalduna. Foto: EFE

Larrañaga, tras asegurar que este modelo no está reñido con los convenios de sector, ha afirmado que dirección de empresa y trabajadores "no pueden vivir de espaldas entre ellos y pretender que la empresa perdure". "Todos de acuerdo, adaptarse para sobrevivir, no hay otra", ha añadido.

También ha defendido valores como la innovación, rapidez y flexibilidad, que son "incompatibles con la confrontación permanente a la que se suman en Euskadi algunos sindicatos". Asimismo, ha abogado por ofrecer estabilidad laboral y una retribución acorde con la implicación de los trabajadores.