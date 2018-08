Economía

Juicio a Messi

La Fiscalía exculpa a Messi de fraude

agencias | redacción

03/06/2016

La Fiscalía considera que el presunto fraude se cometió "por decisión" de su padre y pide un año y medio de cárcel para Jorge Horacio Messi.

La fiscal Raquel Amado ha exculpado este viernes en la última sesión del juicio al jugador del FC Barcelona Leo Messi y considera que el presunto fraude se cometió "por decisión" de su padre, Jorge Horacio Messi, al que considera el 'alter ego' del futbolista en materia económica.

"El fraude se ejecuta porque hay una decisión de su padre", ha sostenido en la lectura de sus informes finales la fiscal, que no ve responsabilidad penal en el futbolista y únicamente acusa al padre del fraude de 4,1 millones de euros a la Agencia Tributaria por ocultar los ingresos derivados de la gestión de los derechos de imagen del jugador en las declaraciones de IRPF de 2007, 2008 y 2009.

La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para Jorge Horacio Messi, mientras que la Abogacía del Estado solicita 22 meses de cárcel tanto para el padre como para el hijo.

"Puede ser que aquí no estén todos los que deberían de estar, no lo discuto. Pueden no estar todos, pero de los que están, el señor Jorge Messi no puede eludir su responsabilidad", ha dicho la fiscal aludiendo de forma implícita a los asesores fiscales.

Amado sostiene que el entramado de sociedades, primero en Belice y luego en Uruguay, "garantizaba la opacidad de las rentas" del jugador que llegaban a estas mercantiles con el fin de que el jugador no tributase en España por los derechos de imagen.