Economía

Debate de cara al Congreso

LAB apuesta por 'acelerar el proceso soberanista'

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/01/2017

El sindicato aboga por cambiar de raíz el actual modelo socioeconómico y por construir el 'socialismo vasco'.

El sindicato LAB apuesta, en la ponencia para su noveno Congreso, por "acelerar el proceso soberanista", por construir "el socialismo vasco", y centrar su "lucha prioritaria" en desarrollar el marco vasco de relaciones laborales y "un espacio socioeconómico propio". "Modificar los actuales marcos autonómicos asumiendo alguna que otra competencia nueva sería un nuevo fraude", ha asegurado Garbiñe Aranburu, candidata a suceder a Ainhoa Etxaide como secretaria general de LAB y una de las responsables de la ponencia.

El sindicato ha puesto en marcha este jueves su noveno proceso congresual, bajo el lema 'LAB 4.0 Gure Garaia', que cerrará los días 25 y 26 de mayo en Vitoria y en el que elegirá también su nueva dirección. Con motivo del inicio de este proceso, el sindicato ha presentado en una comparecencia en Bilbao las ponencias político-sindical, coordinada por Garbiñe Aranburu y Bea Martxueta, y organizativa, coordinada por Igor Arroyo e Izaskun García.

Hasta finales del mes de febrero, se sucederán "las presentaciones y debates" en las distintas comarcas y posteriormente se realizará un ciclo de charlas sobre los principales ejes de las ponencias ya que el objetivo es que "la afiliación sea la verdadera protagonista". Asimismo, se fomentará la participación mediante una aplicación telemática.

La dirección saliente ha propuesto a Garbiñe Aranburu como nueva secretaria general y a Igor Arroyo como secretario general adjunto para esta elección que se llevará a cabo mediante listas abiertas. El día 3 de abril se dará a conocer la propuesta oficial y a partir de esa fecha la afiliación podrá presentar propuestas tanto para los dirigentes comarcales como para los cargos confederales.

Por lo que respecta a la ponencia político-sindical, el sindicato realiza distintas propuestas como apostar por la construcción de un "socialismo vasco" que "garantice una vida digna a todas las personas" porque el actual modelo económico y social "no es sostenible", según ha explicado Garbiñe Aranburu. Para ello, considera que es necesario "el Estado vasco". Consciente de que no sucederá "de un día para otro", la ponencia apuesta por "acelerar el proceso soberanista", que tiene que ser "unilateral" porque "no hay bilateralidad posible con el Estado".