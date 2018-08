Economía

primero de mayo

Los sindicatos toman las calles en favor de los derechos laborales

agencias

01/05/2017

ELA, LAB, CCOO, UGT y Steilas, entre otros, han recorrido las calles para reclamar mejoras en las condiciones laborales y el cambio basado en la justicia social, desde una perspectiva política.

Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, hoy los sindicatos han tomado fuerza en las calles de las capitales para reclamar a políticos y patronal mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores; convenios más justos, un cambio en el modelo económico y social, pensiones dignas y justicia social son las principales peticiones.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz 'Txiki', ha afirmado que este sindicato seguirá defendiendo su "derecho y obligación" de "influir en la política", y ha criticado al Gobierno Vasco, el PNV y a los empresarios por reaccionar de forma "muy dura" ante lo que dice y hace esta central.

ELA ha celebrado hoy en Bilbao su principal manifestación con motivo del Día del Trabajador, en la que ha reunido a miles de personas -11.000, según el sindicato- bajo el lema "No más políticas antisociales". No obstante, también se ha manifestado por las calles de la capital navarra, en una marcha que ha partido a las 12:00 horas de la Plaza de la Cruz.

El sindicato ha concedido el protagonismo del acto a las trabajadoras de las residencias de ancianos de Bizkaia, que llevan más de 150 días de huelga, repartidos a lo largo de los últimos 14 meses, en demanda de mejoras laborales y asistenciales.

Ataviado con una camiseta verde, identificativa de las empleadas de las residencias en huelga, Txiki Muñoz ha alzado, junto a algunas de estas trabajadoras, una pancarta de grandes dimensiones en las que se recordaba la "lucha" que se lleva en estos centros y se decía, en euskera, "no a la precariedad".

En un posterior discurso, Muñoz ha subrayado que, ante las críticas que recibe del Gobierno Vasco, el PNV y el mundo empresarial, "ELA establece su propio pensamiento, sus propuestas en materia laboral, social y política con plena autonomía. Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo".

"Molesta al poder económico y político que ELA dé perspectiva de reivindicación y lucha a la clase trabajadora contra las injusticias sociales; molesta sobremanera que el sindicato ponga sus medios, como la caja de resistencia, al servicio de la lucha contra la extensión de la miseria laboral", ha añadido.

Según Muñoz, "nadie del PNV acusa de 'injerencia'" a la patronal vasca, Confebask, "cuando ésta pide al PNV que vote a favor de los presupuestos de Rajoy".

Posteriormente, las miles de personas congregadas por ELA han marchado en manifestación por la Gran Vía bilbaína desde la plaza del Sagrado Corazón hasta el palacio de la Diputación vizcaína, donde han finalizado el acto..

LAB

LAB se ha movilizado también en Bilbao y Pamplona, a partir de las 12:00 y 12:15 horas, respectivamente. En todas esas movilizaciones la consigna ha sido la "soberanía para poder construir un nuevo modelo económico y social que permita vivir con dignidad a todas las personas y garantice unos servicios públicos de calidad".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha reclamado un Estado vasco y ha reprochado al PNV que "se siente" con el PP en lugar de con otros agentes políticos y sociales para lograr el derecho a decidir.

LAB ha celebrado el 1 de Mayo bajo el lema "Trabajadores y trabajadoras por el estado vasco, soberanía plena para el cambio social" y ha realizado tres movilizaciones en Bilbao, Pamplona y Baiona.

La manifestación de la capital vizcaína ha arrancado a las 12.00 horas de la Plaza Zabalburu y ha finalizado frente a la sede de Sabin Etxea, del PNV. El acto de LAB ha contado con la presencia de los parlamentarios de EH Bildu Pello Urizar y Leire Pinedo, además del portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez.

Etxaide ha reivindicado un Estado vasco. "Euskal Herria necesita un estado vasco, es momento para que ese estatus político sea el que nos garantice la mayor capacidad de decidir posible", ha apuntado.

La dirigente de LAB ha criticado la actitud de PNV que busca "cerrar, secuestrar dentro de las instituciones" ese proceso y "anestesiar a una sociedad que tiene que ser determinante para abordar de nuevo esta situación".

Ainhoa Etxaide: "Euskal Estatu bat eratzea da gure herri proiektua, eta orain da momentua" https://t.co/qZyyerqMiv pic.twitter.com/OMLgTaotBx — LAB #gureGaraia (@LABsindikatua) 1 de mayo de 2017

CCOO y UGT

CC.OO. y UGT Euskadi han defendido que "no hay excusas" para no cambiar las actuales políticas de austeridad que han traído "la precariedad" y, mientras el secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha asegurado que "no hay motivos para no distribuir mejor la riqueza a través de los salarios", el de UGT Euskadi, Rául Arza, ha defendido la adopción de medidas para lograr un empleo "de calidad y estable".

Un año más ambos sindicatos han celebrado conjuntamente el Día de los Trabajadores y el acto central se ha llevado a cabo en Bilbao, donde a partir de las once y media de la mañana ha partido una manifestación encabezada por varias personas que portaban carteles de bienvenida a los refugiados.

El secretario general del sindicato en Euskadi, Unai Sordo, ha indicado que en este Primero de Mayo el sindicato quiere decir, "desde la calle, desde un día histórico para la lucha de la clase trabajadora, que "no hay excusas" para cambiar la orientación de las "políticas de austeridad" que, según ha denunciado, se han impuesto en los últimos años.

"Desigualdad, el gran disolvente de la democracia. Sindicalismo, esencial para revertir reformas y políticas nefastas" @unaisordoc #1deMayo pic.twitter.com/ikhDF2jJ0E

— CCOO de Euskadi (@CCOOeuskadi) 1 de mayo de 2017

Por su parte, el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha defendido también que "no hay excusas" para no cambiar las políticas económicas que "lo único que nos han traído ha sido mayor precariedad y desigualdad".

"No hay excusas tampoco para que la tan cacareada reactivación económica llegue por fin a los trabajadores y lo estamos reclamando es una subida de los salarios importante, entre el 1,8 y el 3%", ha indicado.A su juicio, ha llegado el momento de que los trabajadores recuperen "la pérdida salarial que han tenido y los derechos".

"Queremos decir alto y claro que necesitamos un cambio en las políticas de protección social. No puede ser que los trabajadores que peor lo estén pasando, cada vez lo tengan más difícil para cobrar una prestación por desempleo y cada vez haya más trabajadores que no cobren ningún tipo de prestación", ha señalado.

#1demayo @arzaraul defiende el empleo estable y de calidad para mantener las pensiones públicas #alacalle pic.twitter.com/8hRH8X3N9Q

— UGT Euskadi (@ugteuskadi) 1 de mayo de 2017

CNT, CGT, Steilas, Cobas, ESK y Anticapitalistas

Unas 600 personas han tomado parte este lunes, Primero de mayo, en la manifestación de los sindicatos CNT, CGT, Steilas, Comisiones de base (Cobas), ESK y Anticapitalistas por las calles de San Sebastián, contra la "precariedad".

La movilización ha comenzado hacia las 12:30 horas en el Boulevard donostiarra bajo el lema 'Contra la precariedad lucha obrera', en euskara, en una pancarta.

Los participantes en la marcha han portado banderas de CNT, de Steilas, Cobas, ESK, Antikapitalistak, así como diferentes pancartas. En ellas se podía leer, por ejemplo, 'El trabajo asalariado es una mierda vacia. Aullido libertario', entre otros lemas.

Los sindicatos CGT, ESK, CNT, Solidari y Steilas han convocado, asimismo, una manifestación a las 12:00 horas desde la Plaza de los Ajos de Pamplona.

Según ha declarado Steilas, "más del 95% de los contratos que se realizan son precarios; tanto en la CAPV como en Nafarroa los salarios de quienes han conservado el empleo se ha reducido en más de un 10%; el 17,6% de la sociedad vasca y el 13% de la sociedad navarra se encuentra en situación de pobreza o de exclusión social y miles de personas se han visto obligadas a dejar su casa desahuciada".