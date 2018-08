'El acuerdo del Cupo refleja la bilateralidad entre los dos gobiernos'

Economía

17/05/2017

El lehendakari ha subrayado que la firma aborda no solo "una cuestión de dinero" sino que evidencia que está basado en la "cuestión foral".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha resaltado la "importancia" del acuerdo sobre el Cupo que se rubricará hoy, miércoles, en la Comisión Mixta del Concierto Económico porque "no se trata solo" de la cifra económica sino que "refleja la bilateralidad" entre el Gobierno español y vasco.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Urkullu ha subrayado que el acuerdo que firmarán el ministro Cristóbal Montoro y el consejero Pedro Azpiazu, consigue "componer una disputa de diez años de duración" y fija el cómputo del Cupo en 956 millones de euros.

El lehendakari ha subrayado que la reunión aborda no solo "una cuestión de dinero" sino que evidencia que está basado en la "cuestión foral".

Por otra parte, Urkullu ha considerado que el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional a la Ley relativa a los abusos policiales "no tiene ninguna lógica" y ha anunciado que el Gobierno Vasco la seguirá "defendiendo" no solo ante el TC "sino en instancias europeas si hace falta".

Respecto a la moción y la proposición de ley presentadas por EH Bildu y Podemos en el Parlamento Vasco sobre los presupuestos del Estado, el lehendakari ha mostrado su "asombro" porque la cámara vasca "debata leyes de otro Gobierno que deben ser debatidas en otro parlamento".

Asimismo, ha manifestado que ambas coaliciones han presentado iniciativas en las que se solicita al Gobierno vasco que negocie con el español, "y nos han pedido muchas cosas, como es normal". En este sentido, ha destacado que EH Bildu le ha solicitado, tanto "en privado" como en el Parlamento, que tercie ante el Ejecutivo de España para lograr un cambio en la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, "y yo estoy de acuerdo con esta cuestión".

"Pero hablamos del cambio de una ley, y eso se tiene que hablar, debatir y negociar con alguien, por lo que no es nada fácil de entender que no podamos hablar con ese Gobierno porque supuestamente el partido que tiene la responsabilidad de gobernar es corrupto. Entonces, si tenemos que hablar con el Gobierno de España, pero como es el PP no podemos hablar, ¿cuál es la situación?, ¿falta de estabilidad y convocatoria de elecciones?", se ha preguntado.

De esta manera, ha reiterado que "una cosa es el Gobierno y otra el partido", y que, aunque es "muy crítico y riguroso" con el PP porque "tiene muchas cosas que aclarar ante la sociedad", ha afirmado que "yo soy representante de una institución que tiene que hablar con representantes de otras instituciones".