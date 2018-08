Economía

PNV y PSE acuerdan bajar en dos años el Impuesto de Sociedades del 28 al 24%

23/11/2017

El tipo se sitúa, así, por debajo del estatal. Los socialistas aseguran que no habrá merma en la recaudación y que se creará un "clima de estabilidad" para propiciar un acuerdo presupuestario.

El PNV y el PSE-EE han consensuado bajar, en un plazo de dos años, el tipo de Impuesto de Sociedades del 28 al 24%, por debajo del estatal, establecido en un 25%, y reducir algunas deducciones con el objetivo de evitar una merma en la recaudación, según han informado a Europa Press fuentes del Partido Socialista.

Las mismas fuentes han afirmado que el pasado lunes los socialistas trasladaron una propuesta a los jeltzales que contemplaba bajar el tipo impositivo general del 28 al 24% y del 24 al 20% en las pequeñas y medianas empresas. En el primer año, bajarían dos puntos y el siguiente otros dos.

Para compensar la pérdida de recaudación por la rebaja de los tipos nominales establecen tres mecanismos; el primero sería el de "endurecer las posibilidades de descontarse ejercicios negativos anteriores"; también prevén "limitar, por primera vez, las deducciones por I+D+i"; y, por último, subir "los tipos mínimos" que ahora estarían en el 11 y en el 13% para establecerse en el 15 y el 17%. Todo ello también se haría en un plazo de dos años.

El PSE-EE cree que, de esta forma, se recaudaría lo mismo que estaba previsto "e, incluso, según algunas estimaciones", podrían lograrse más ingresos.

Jeltzales y socialistas han suscrito este acuerdo, que supone una modificación de la propuesta del PNV y del PSE-EE de reforma fiscal del pasado 31 de octubre, en el que se mantenía el tipo de impuesto de sociedades en el 28%, e incluía ligeros retoques en el IRPF.

Se le trasladará al PP

El documento se le trasladará al PP, probablemente mañana, viernes, después de que los populares reclamaran la bajada del tipo de impuesto de sociedades para emprender una negociación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para 2018.

Los socialistas han accedido a realizar esta modificación de la propuesta inicial para "contribuir a crear el clima de estabilidad política" porque redundará en la buena marcha de la economía, de las empresas y "será bueno" también para los ciudadanos porque "mejorará" la recaudación.

El pasado lunes, Idoia Mendia se mostró dispuesta a que el acuerdo en materia fiscal alcanzado con el PNV "se viera mejorado" para posibilitar un acuerdo presupuestario en Euskadi. En este sentido, anunció que su partido "se empeñaría" y haría los "esfuerzos" posibles para todas las instituciones vascas tuvieran Presupuestos.

Damborenea: "Reforma bien orientada que allana el acuerdo para los Presupuestos"

El parlamentario del PP vasco y portavoz para asuntos económicos, Antón Damborenea, cree que esta nueva reforma fiscal pactada por PNV y PSE-EE va "bien orientada" y allana el camino para un acuerdo sobre los Presupuestos vascos.

En declaraciones a Europa Press, Damborenea ha afirmado que no les han remitido aún la propuesta con estos cambios respecto al pacto fiscal que habían alcanzado estos dos partidos el 31 de octubre; en todo caso, considera que PNV y PSE-EE han "entrado en razón" y que esta modificación está "bien orientada", ya que "nada tiene que ver" con la reforma presentada en las Juntas Generales. "Parece que va por buen camino", ha añadido.

Antón Damborenea ha recordado que el PP siempre ha defendido que Euskadi no puede ser un espacio "no competitivo, y menos fiscalmente": "Vemos cómo las empresas se deslocalizan fiscalmente y con el Concierto eso no nos lo podemos permitir. Si nos pasa lo que les ha pasado a los catalanes, teníamos que cerrar la persiana", ha agregado.

Por ello, ha señalado que era necesario establecer un marco fiscal para las empresas "favorable" y la propuesta inicial "iba en dirección contraria".

Damborenea ha señalado que esta modificación "evidentemente" allana la posibilidad de un acuerdo para los Presupuestos vascos. "Decíamos que, mientras no se arreglara, no tenía sentido hablar de los Presupuestos, porque la anterior reforma empeoraba la competitividad de las empresas y nos iba a restar ingresos", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que los cambios introducidos suponen implantar una fiscalidad empresarial "atractiva" y que, no sólo se mantengan las empresas, sino atraer a otras nuevas. Por ello, según ha señalado, están abiertos al acuerdo presupuestario porque se necesitaba un pacto fiscal adecuado porque "no estamos para echar a las empresas".

Protesta de los sindicatos



Por su parte, el sindicato ELA ha considerado "un auténtico escándalo" la rebaja del Impuesto de Sociedades acordada por PNV y PSE-EE. La central vasca afirma en un comunicado que "el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE para rebajar aún más el Impuesto sobre Sociedades supone un nuevo retroceso en la justicia social".

"Quienes nos gobiernan -agrega la central sindical- aplican un modelo social al servicio de los intereses de la patronal y del capital, y no aceptan que se pretenda debatir sobre ello".

"En vez de luchar contra el fraude fiscal y dar marcha atrás en las rebajas aprobadas en las últimas décadas, nos vuelven a plantear una nueva reducción del Impuesto", protesta ELA.

Por su parte, LAB ha considerado que el acuerdo "empeora la situación" y solo beneficia a la patronal.

La central abertzale afirma en un comunicado que "el PNV ha buscado desde un principio el apoyo de PP y PSE a la hora de aprobar los presupuestos, desechando otras opciones".

"La condición de limitar el impuesto de sociedades puesta encima de la mesa por el PP es algo que cumplen con sumo gusto, porque ambas fuerzas comparten proyecto de derechas y liberal contrario a la sociedad", ha agregado.

La secretaria general de CCOO de Euskadi, Loli García, ha considerado "preocupante" el acuerdo fiscal alcanzado por PNV y PSE, y ha lamentado que se ha perdido "una vez más una oportunidad importante para avanzar en una fiscalidad más justa, igualitaria y equitativa".