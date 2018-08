La UE rebaja un 12 % la cuota de la merluza y sube un 21 % la del chicharro

Los ministros de Pesca de la Unión Europea han alcanzado, tras casi 22 horas de negociación, un acuerdo sobre el reparto anual de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas pesqueras en aguas de Atlántico y el mar del Norte para 2018, según han informado fuentes comunitarias.

Las conversaciones han sido especialmente difíciles en torno a la cuota de merluza en el Atlántico y el mar del Norte. En un principio, la Comisión Europea planteaba una rebaja general del 30 %. Sin embargo, las presiones de España y Francia han logrado suavizar el recorte a un 12 % en el Atlántico. Así, se establece una cuota de 9.257 toneladas para la UE, 5.923 para el Estado español.

Se trata del cuarto año consecutivo de recortes para esta especie y de una "excepción" en el acuerdo final, que permite aplazar el objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de la especie un año más.

NEW #AgriFish @EUCouncil: EU Ministers agree on fishing catch limits in the Atlantic and #NorthSea for 2018, 53 stocks with catch limits (TACs) to Maximum Sustainable Yield (MSY) levels in 2018, 9 more than in 2017 https://t.co/rbVyUEeydZ pic.twitter.com/qBMoNCGQZj