EBk % 12 jaitsi du legatzaren kuota eta txitxarroarena, % 21 igo

Luzea izan da gaua Europar Batasuneko Arrantza ministroentzat. Azkenean, 07:38 zirenean, 2018ko arrantza kuoten inguruko akordioa lortu dute 28 herrialdeetako buruzagiek. Gehienezko Harrapaketa Kopuru Onargarriaren (ingelesez, TAC) urteko kuota eta Ozeano Atlantikoan zein Ipar itsasoan ezarriko diren arrantza kuotak zehaztu dituzte.

Legatza kuotak zehazteko orduan katigatu dira elkarrizketak. Izan ere, Europako Batzordeak % 30 jaitsi nahi zuen. Espainiaren eta Frantziaren presioek, ordea, % 12ra leundu dute jaitsiera hori. Hala, Europar Batasuneko herrialdeek 9.257 tona arrantzatu ahalko dituzte 2018an, Espainiako Estatuak 5.923 tona.

Laugarren urtez segidan murriztu dute legatzaren kuota, eta itunaren baitan "salbuespena" da.

NEW #AgriFish @EUCouncil: EU Ministers agree on fishing catch limits in the Atlantic and #NorthSea for 2018, 53 stocks with catch limits (TACs) to Maximum Sustainable Yield (MSY) levels in 2018, 9 more than in 2017 https://t.co/rbVyUEeydZ pic.twitter.com/qBMoNCGQZj