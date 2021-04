13/04/2021 19:47 Economía Congreso de los Diputados El Congreso avala tramitar la ley vasca para compensar a víctimas del amianto agencias | EITB MEDIA La iniciativa, presentada por diputadas de PSE-EE, PNV y EH Bildu, solo ha recibido la opinión contraria de Vox. Escuchar la página Escuchar la página

Todas las formaciones políticas del Congreso español, a excepción de Vox, han respaldado este martes en el Pleno de la Cámara Baja tramitar la proposición de ley del Parlamento Vasco para impulsar un fondo estatal de compensación a víctimas del amianto.

La iniciativa ha sido presentada por diputadas autonómicas del PSOE, PNV y EH Bildu que han recordado que esta reivindicación llegó por primera vez al Congreso desde el Parlamento Vasco en 2016, sin poder completar su tramitación por las sucesivas disoluciones anticipadas de las Cortes.

También han recordado la siniestralidad que provoca este material cancerígeno: 6.961 personas fallecidas por mesotelioma en todo el Estado español desde 1999 (la mortalidad derivada del amianto se estima aún mayor), tal y como ha expuesto Eba Blanco, diputada de EH Bildu.

Blanco ha instado a los grupos a retomar los trabajos de ponencia tal y como se dejaron en la pasada legislatura, "se centren en lo acordado y aparquen las diferencias": "No empiecen de cero, no podemos permitirnos un nuevo retraso en esta cuestión. No sería justo con todas las víctimas", ha dicho

Maitane Ipiñaraz, del PNV, ha destacado la vulnerabilidad de las víctimas, ante un tiempo de latencia de la enfermedad "extraordinariamente largo", lo que provoca que en el momento de reclamar algunas empresas ni siquiera existan, o sea más difícil demostrar la causalidad ante los tribunales.

Gloria Sánchez, del PSE-EE, ha relatado que el Parlamento Vasco completó hace ya tres legislaturas esta iniciativa, siguiendo el modelo de compensación francés, "el más completo", y ha pedido a la Cámara acelerar la tramitación de esta ley "a la mayor brevedad posible".

Solo Vox ha rechazado apoyar la toma en consideración de la iniciativa, apostando por la abstención, por considerar que busca crear un "chiringuito". Además, ha puesto en cuestión que el fondo, impulsado desde la CAV, sea estatal: "A la hora de la verdad, la Hacienda no pone ni un duro. Han quedado muy bien, nos largan el muerto al resto de los españoles", ha dicho su diputado Emilio Jesús del Valle.

También ha cuestionado la importancia de indemnizar a las mujeres afectadas por este material tóxico fuera del ámbito laboral a la hora de respaldar las indemnizaciones "hayan cotizado o no". "Así metemos a las mujeres que tanto les preocupa que lavaban la ropa de los trabajadores que estaban con el amianto", ha dicho en este punto.

Por Unidas Podemos, Pilar Garrido ha lamentado la indefensión de las víctimas, obligadas a litigar años después de su exposición, destacando la concentración de afectados en comarcas con alta actividad industrial y barrios obreros.