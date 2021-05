20/05/2021 21:19 Economía Derrumbe de Zaldibar Familia de Joaquín Beltrán: "No vamos a llevar flores al vertedero" eitb media Tras el acto religioso al trabajador desaparecido en el vertedero, la familia ha querido agradecer a cada persona que les ha apoyado durante más de un año de búsqueda. Escuchar la página Escuchar la página

Joaquín Beltrán ha recibido hoy el último adiós en Zalla (Bizkaia) durante sendos actos religiosos y civiles en los que se han congregado numerosas personas, y en el que han destacado que, pese a no haber hallado el cadáver, no van a "llevar flores al vertedero".

El operativo de búsqueda de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe que se produjo en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia) el 6 de febrero de 2020, concluyó sin éxito la semana pasada después de unos trabajos que se han prolongado durante 15 meses y en los que se han excavado y rastrillado 450.000 metros cúbicos de tierra.

Después del acto religioso, y tras un silencio de 5 minutos y la interpretación de 'Txoria Txori', la familia de Beltrán, en concreto su cuñada Marta Álvarez, ha leído un comunicado para recordar a su familiar y agradecer todo el apoyo recibido durante este tiempo.

Ha subrayado que tras 469 de espera, ya no le esperan: "Pero tampoco vamos a llevar flores a ningún vertedero. Nos negamos. Siempre lo hemos dicho. Además, no tiene sentido. No hace falta. Joaquín no está allí. Ya no. En Zaldibar han quedado sepultadas muchas cosas, pero no Joaquín".

En la declaración, la familia Beltrán ha tenido un especial recuerdo para la familia de Alberto Sololuze (fallecido también en el derrumbe), y también para las personas que han trabajado en las labores de búsqueda.

Manifestación el sábado

Por otro lado, la plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han convocado para el próximo sábado una manifestación en Zalla para exigir la depuración de responsabilidades políticas "hasta las últimas consecuencias" por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

En una rueda de prensa, ambas entidades han destacado hoy jueves la responsabilidad que por la falta de control de la escombrera tienen en esta crisis tanto el consejero Iñaki Arriola como el lehendakari, Iñigo Urkullu.