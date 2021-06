26/06/2021 17:57 Economía ADMINISTRACIONES PÚBLICAS La semana que viene puede ser clave para el futuro de los interinos EITB MEDIA | AGENCIAS En el plazo de quince días el Gobierno español aprobará el decreto para frenar la temporalidad en las administraciones públicas. Debe cerrar ya los acuerdos con sindicatos y comunidades autónomas. Escuchar la página Escuchar la página

El abuso de la contratación temporal es uno de los grandes problemas de la Administración. Europa reclama que la tasa de interinos no sea mayor que el 8 %, tasa que en el Estado español es del 32 %. Entre las comunidades autónomas, Navarra tiene la tasa de interirinidad más alta, con un 43 %, y la CAV es la segunda con un 40 % de trabajadores públicos en esta situación.

Ahora, y en visos de cumplir con los objetivos prometidos a Europa en el marco del Plan de Recuperación, el Gobierno español última un proceso de estabilización para los interinos que hayan trabajado de forma ininterrumpida entre 2017 y 2020 y la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

El decreto, que debe de ser firmado, como muy tarde, en 15 días por el Consejo de Ministros, debe contar con el visto bueno de sindicatos y comunidades autónomas. El jueves fue presentado a la Conferencia Sectorial de la Administración Pública en la que están representados todos los consejeros de las comunidades autónomas, que deberán trasladar en los siguienes días su apoyo o no al Ejecutivo. La Conferencia Sectorial del jueves, 1 de julio, será clave para la resolución del asunto.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, avanzó este miércoles algunas de las claves del proceso:

Prohibir la temporalidad

El Gobierno plantea prohibir la temporalidad y que sea imposible que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de 3 años.

Los que no superen la prueba podrán seguir formando parte de las bolsas de interinos

Iceta dejó claro que el Gobierno "no puede hacer por ley a un funcionario a alguien que no lo es" y explicó que podrán serlo a través del que espera que sea el último proceso de estabilización. Además, detalló que los que no superen esa prueba, podrán seguir formando parte de las bolsas de interinos que las comunidades autónomas precisen.

Concursos de oposición especiales

El decreto comtempla que el proceso de estabilización se haga a través de unos concursos de oposición especiales en los que se contará la experiencia en ese proceso de trabajo concreto que se saca a concurso de oposición. Las comunidades autónomas y entidades locales tendrán además margen para que en vez de concursos de oposición, sea solo concurso.

Las compensación y sanciones no serán retroactivas

Se compensará a las personas afectadas por abuso de temporalidad y se castigará a las administraciones que ejerzan fraude de ley. No obstante, Iceta detalló que en este caso, tanto las compensaciones, como las sanciones se harán a futuro.

La incentidumbre de lo que ocurra con este tema afecta a miles de trabajadores en todo el Estado. En la CAV son unos 55.000 y en Navarra cerca de 18.000. Y es que la Función Pública abarca desde los Gobiernos hasta los municipios. Precisamente esta semana el gobierno local de Bilbao expresaba su "preocupación" por la caducidad, al final de este año, de los procesos de consolidación de plazas de varias Ofertas Públicas de Empleo (OPE) municipales, a la espera de que el Gobierno central apruebe la nueva ley de temporalidad en las administraciones públicas.