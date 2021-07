01/07/2021 10:19 Economía Empleo El Gobierno de Navarra firma su plan de empleo con un presupuesto de 700 millones Agencias | EITB Media Los principales objetivos serán la incorporación de la juventud al mundo laboral, fortalecer las pymes y paliar las consecuencias de la crisis de la covid-19. Escuchar la página Escuchar la página

María Chivite, presidenta del Gobierno Navarra, ha firmado con los agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral el nuevo Plan de Empleo 2021-2024, que pondrá el foco en fortalecer el tejido empresarial, especialmente las pymes, facilitar la incorporación al mercado laboral de la población juvenil y paliar los efectos de la crisis generada por la covid-19. Junto con la presidenta Chivite, el actual Plan ha sido firmado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza; el secretario general de CCOO, Chechu Rodríguez; y el secretario general de UGT, Jesús Santos.

Tras meses de negociaciones, el Consejo de Diálogo Social, integrado por el Ejecutivo foral, la CEN y los sindicatos, ha consensuado el que será el V Plan de Empleo de Navarra. Los sindicatos ELA y LAB se han desmarcado y no han participado en la firma del documento. Chivite se ha dirigido a estos sindicatos en la presentación del documento, afirmando que quienes no ha participado en la firma "quedarán en la irrelevancia por no ser útiles, por falta de compromiso". Estas palabras fueron contestadas por LAB, que las consideró "incompatibles con su cargo institucional".

Navarra invertirá en este nuevo Plan de Empleo 2021-24 un total de 701,7 millones de euros hasta 2024. Del importe total, 299,9 millones de euros se destinarán (el 42,74% del presupuesto) a "mejorar la competitividad" de la Comunidad Foral. Por su parte, las políticas activas de empleo acapararán 277 millones de euros (el 39,48% del total). A todo ello se sumarán otros 118 millones para impulsar las relaciones laborales y mejorar la calidad en el empleo; 4,11 millones para prevención de riesgos laborales; y cerca de 2 millones para acciones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Tras firmar el documento, Chivite ha aclarado que no se trata "solo de decisiones concretas para problemas coyunturales; hablamos de un cambio de modelo; de una honda transformación por su dimensión y por la celeridad con la que hay que hacerla; un modelo más inclusivo y sostenible, y con una base digital".

Combatir desigualdades, fomentar el empleo de calidad y afrontar la crisis de la covid-19

El Plan de Empleo 2021-24 plantea como objetivo prioritario la mejora del empleo y la salud laboral de Navarra y la eliminación de las desigualdades. Buscará disminuir la brecha de género y el desempleo, y mejorar la protección de los colectivos con más dificultades. Entre éstos se encuentra la población joven, migrante, personas con diversidad funcional, parados y paradas de larga duración, mujeres, personas en riesgo de exclusión y aquellas con formación básica.

Asimismo, con la firma del Plan, Navarra se compromete a mejorar el modelo de FP Dual, disminuir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones laborales.

El Plan contempla medidas dirigidas a los sectores más afectados por la crisis de la covid-19 como la hostelería, el transporte, la cultura o el ocio. El documento cuenta también con un programa de reactivación para empresas en crisis; y medidas para acercar a las pymes a subvenciones públicas, asesoramiento, mejora de la información y simplificación de procedimientos.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, y la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, junto a la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Miriam Martón, y representantes de las organizaciones CEN, CEPES, CCOO y UGT, atenderán hoy a los medios de para valorar el acuerdo.