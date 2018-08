Izagirre exige mÃ¡s competencias municipales pero con mÃ¡s financiaciÃ³n

Economía

Informe sobre duplicidades

Izagirre exige más competencias municipales pero con más financiación

Redacción

24/01/2012

Ha reclamado financiación para las competencias que asumen los ayuntamientos, cuyos límites "no están claros", pero también ha planteado buscar una coordinación administrativa "más adecuada".

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), ha reconocido hoy duplicidades en varios de los servicios que prestan los ayuntamientos vascos y ha defendido que los municipios asuman más competencias pero con la correspondiente financiación.



Izagirre ha comparecido ante la comisión parlamentaria que analiza las duplicidades y la falta de eficiencia en el entramado

institucional vasco, creada tras un informe encargado por el Gobierno Vasco que cifró en más de 400 millones de euros el derroche que se genera por estas circunstancias.



Ha defendido que se abra este debate sobre duplicidades pero ha abogado al mismo tiempo por un cambio del marco político porque el Estatuto de Gernika está "agotado".



Izagirre ha recordado que los ayuntamientos desarrollan competencias que no les corresponden pero se ven obligados a prestar dichos servicios porque las administraciones competentes no lo hacen y ha defendido esta política porque el eje de todo debe ser el propio ciudadano.



En su opinión, en los últimos años se ha producido un "gran fraude" en cuanto a la capacidad financiera de los ayuntamientos ya que las diputaciones han dejando muchas competencias en manos de los municipios pero sin acompañarlas de recursos, lo que provoca que en ocasiones se tengan que privatizar algunos servicios o que los ayuntamientos se vean obligados a asumir todo el coste.



Por ello, ha reclamado financiación para las competencias que asumen los ayuntamientos, cuyos límites "no están claros", pero también ha planteado buscar una coordinación administrativa "más adecuada" y ha lamentado sobre todo las duplicidades que se generan en grandes infraestructuras en un territorio "tan pequeño".



Izagirre ha aclarado que el informe encargado por el Ejecutivo de Patxi López supone "una herramienta de trabajo" que servirá para avanzar en la definición de los servicios públicos aunque ha considerado que "no es suficiente" porque faltan por analizar otras muchas cuestiones.