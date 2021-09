30/09/2021 14:14 Economía Congreso de los Diputados Escrivá insiste en incentivos para quien quiera retrasar la jubilación, pero no cambiar la edad legal Agencias | EITB Media Frente al ministro, el grupo parlamentario popular ha rechazado el proyecto de ley con el primer paquete de medidas de reforma del sistema de pensiones porque deroga el factor de sostenibilidad, aprobado por el PP en 2013, sin detallar cómo será el mecanismo alternativo que lo sustituirá. Escuchar la página Escuchar la página

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado este jueves en el Pleno del Congreso que "España no necesita cambiar su edad legal de jubilación", que ve "adecuada y suficiente", pero ha defendido impulsar su retraso "sólo de quienes quieran seguir trabajando y no de quienes, por naturaleza de su trabajo o circunstancias vitales, no pueden hacerlo".

Tras sus polémicas declaraciones sobre la necesidad de un "cambio cultural" para trabajar a los 75 años, Escrivá ha rechazado un retraso de la edad legal, pero "abierto este debate", ha asegurado que "expulsar del mercado de trabajo a los trabajadores de más edad no incentiva el empleo de los trabajadores más jóvenes".

"Los mayores y los jóvenes no son sustitutos, son complementarios", ha aseverado, señalando que la incorporación de las mujeres "no redujo el número de hombres ocupados, ni la llegada de migrantes se vio acompañada de un menor número de empleo para los españoles".

Todo ello en la defensa de la reforma del sistema público de pensiones, que este jueves se enfrenta a su primer examen parlamentario, la enmienda a la totalidad con la que el PP busca tumbar el proyecto y devolverlo al Gobierno.

Desde la tribuna de oradores, Escrivá ha presentado su reforma como una reforma "no de partido ni de Gobierno", sino "una reforma de país", que nace del acuerdo parlamentario del Pacto de Toledo y también con el consenso de los principales sindicatos, patronales y organizaciones de autónomos, "tras una década sin consenso".

Asimismo, ha defendido la derogación de los dos elementos principales de la reforma del PP de 2013, el índice de revalorización IRP, que en situaciones de déficit limitaba su subida al 0,25 %, y el factor de sostenibilidad, que implicaba un recorte de las pensiones asociado a la mayor esperanza de vida.

También ha defendido blindar los ingresos complementarios a la Seguridad Social vía Presupuestos y traspasar gastos impropios que, ha dicho "no deberían pagarse con cotizaciones". Y es que Escrivá ha defendido que hay un nivel de cotizaciones "razonablemente alto" y un gasto en pensiones "inferior al de países de nuestro entorno".

"Las cuentas de la Seguridad Social no deberían arrojar déficit alguno", ha incidido, antes de aseverar que "leer titulares a diario sobre números artificialmente rojos de la Seguridad Social intranquiliza a pensionistas presentes y futuros y no refleja la situación real de las cuentas", ha dicho.

El PP rechaza la reforma

Frente al ministro, el grupo parlamentario popular ha rechazado el proyecto de ley con el primer paquete de medidas de reforma del sistema de pensiones porque deroga el factor de sostenibilidad, aprobado por el gobierno del PP en 2013, sin detallar cómo será el mecanismo alternativo que lo sustituirá.

El diputado del grupo parlamentario popular Tomás Cabezón Casas ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por el grupo a un proyecto de ley del que "se desconoce su contenido fundamental" y que "prescinde del Parlamento tratando de burlar la tramitación ordinaria", según ha dicho.

La enmienda a la totalidad presentada por el PP defiende el factor de sostenibilidad como "una herramienta que vinculaba las pensiones de jubilación a la esperanza de vida y garantizaba que las personas de diferentes generaciones con similares contribuciones percibieran pensiones equivalentes a lo largo de su vida".

"¿Dónde está el mecanismo de equidad intergeneracional? ¿En qué consiste? ¿Cuándo lo va a presentar?", le ha preguntado al ministro, al tiempo que le ha reprochado que derogue la reforma de 2013, una ley que asegura fue "difícil", y todo "sin ofrecer alternativas".

Además, Cabezón ha criticado al ministro de Inclusión porque no ha detallado aún cuál será el grueso de una reforma que, ha dicho, es una "reforma a plazos, por fascículos, de la que hoy nos ha presentado el preámbulo, la parte cómoda, la fácil, y después vendrán los líos".

Escrivá acusa al PP de poner en riesgo las pensiones y la llegada de fondos

El ministro ha acusado al PP de poner en riesgo "irresponsablemente" la reforma de las pensiones y con ello poder dañar el plan de recuperación comprometido con Bruselas y "toda su capacidad financiadora y de transformación".

Escrivá, que ha acusado al PP de actuar por "motivaciones partidistas de corto recorrido", ha advertido de que desde las instancias europeas "se entendería mal que una reforma se aprobara con menos consenso del que partió".