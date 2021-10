24/10/2021 13:31 Economía Manifestaciones ELA se moviliza para pedir a PNV, EH Bildu y Podemos que impidan un recorte en las pensiones agencias | eitb media La central sindical insta, asimismo, a los partidos que den su apoyo a la derogación de la reforma laboral. Escuchar la página Escuchar la página

Miles de personas se han movilizado este domingo convocadas por ELA en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria para reclamar a PNV, EH Bildu y Podemos que impidan, con sus votos en el Congreso, un recorte en las pensiones y den su apoyo a la derogación de la reforma laboral.

Bajo el lema 'No al recorte de las pensiones; derogar la reforma laboral. No nos vendáis a Madrid', la central sindical ha alertado, asimismo, de que los fondos europeos "son una trampa", y no ha descartado la posibilidad de convocar una huelga general para "condicionar las reformas".

En Bilbao, la movilización, que ha contado con la presencia del secretario general de ELA, Mitxel lakuntza, ha arrancado pasadas las 11:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento con la participación de trabajadores de Tubacex y Novaltia, entre otros.

Respecto a la movilización de Donostia-San Sebastián, la protesta de ELA ha comenzado desde el Boulevard, mientras que en la capital alavesa, y tras partir desde la plaza de la Virgen Blanca, la cita ha concluido en la plaza Machete con la participación de representantes del sector de industria y servicios, entre otros.

Lakuntza ha advertido de que se lleva un decenio "soportando las duras consecuencias de las últimas reformas de pensiones y laborales", y ha incidido en que los fondos europeos no son "un regalo, sino una trampa" al estar condicionados.

"En la crisis anterior el dinero público fue a parar a la banca, ahora quieren que vaya a las grandes empresas a cambio de que no se derogue la reforma laboral y empeoren las pensiones. Ese es el trato de Pedro Sánchez con la Unión Europea", ha denunciado.

Asimismo, se ha mostrado crítico con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien, a juicio de ELA, plantea "jubilarse más tarde o cobrar menos pensión". "Quieren hacerlo incorporando lo que han llamado 'mecanismo de equidad intergeneracional' para que los gobiernos futuros puedan hacer lo que quieran con las pensiones", ha descrito.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de derogar la reforma laboral para garantizar que los convenios que se aplican "en Euskal Herria sean los que se firman aquí y no se impongan los estatales de miseria" y para que los ERE no sean "una barra libre para que empresas con beneficios despidan impunemente".

"Por desgracia, estas decisiones se toman todavía en Madrid, pero se pueden condicionar desde Euskal Herria. El Gobierno de Sánchez no tiene mayoría y necesita los votos de los partidos vascos. Por eso salimos a la calle, para exigir a PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos que se comprometan a no aprobar ningún recorte de pensiones y a defender la derogación de la reforma laboral", ha insistido.