24/10/2021 10:13 Crónica del Fin de Semana ENTREVISTA Lakuntza: "Los derechos no pueden ser una moneda de cambio" XABIER SEGOVIA | EITB MEDIA El secretario general de ELA valora positivamente el paso dado por Otegi, pero cuestiona el análisis de Urkullu por quedarse en el relato y no en el paso dado. Pide a PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos compromiso en la derogacion de la reforma laboral y las pensiones. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mitxel Lakuntza (ELA), en una imagen de archivo. 24:26 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, visitaba Crónica de Euskadi – Fin de Semana para repasar la actualidad de los últimos días. Una actualidad que pasa por la anunciada derogación de la reforma laboral, por parte del Gobierno central. Lakuntza hacía un llamamiento a los partidos vascos con representación en el Congreso porque se tendrán que "posicionar" sobre esta materia. Al PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos les pide "comprometerse a no aprobar ningún recorte en la reforma de pensiones" además de "defender la derogación de la reforma laboral". Una petición necesaria porque "van a ser cruciales en esos debates".

Lakuntza denunciaba que "la reforma laboral no se quiere tocar" para que "las empresas puedan plantear EREs en empresas como Tubacex". Anuncia que "si las cosas van por este camino" el otoño será una época de movilizaciones porque "no nos dejan otra opción". ELA "no va a renunciar a ninguna de sus posibilidades, incluida la huelga general"

El líder de ELA también se refería a las declaraciones de Arnaldo Otegi en un acto privado de EH Bildu ante militantes en Eibar. Cree que "los presos nunca pueden ser moneda de cambio" porque "los derechos no pueden estar sometidos a un juego de mayorías". Al Gobierno español "le toca acabar con una política de excepción".

Ha cuestionado también la lectura que realizó el lehendakari Urkullu de la declaración del 18 de octubre de la izquierda abertzale con motivo del décimo aniversario de Aiete. Cree que el lehendakari "intenta restar importancia" al paso dado por EH Bildu y Sortu y que no se saludan "positivamente". Añade que "debe abandonarse la batalla del relato" porque se hacen "algunas lecturas en función de algunos intereses partidarios".

Preguntado por la independencia, Lakuntza cree que "es el momento de apostar por la independencia" porque "de cada crisis salimos con una mayor recentralización". ELA cree "en un autogobierno pleno, no como el de hoy, limitado y parcial".