24/10/2021 14:20 Economía Derechos lingüísticos CCOO recurre la bolsa de empleo de policía local por pedir el B2 de euskera agencias | eitb media El sindicato remarca que el requisito es la respuesta a una "exigencia" de ELA, y, además, no da opción a realizar una prueba acreditativa del nivel. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Examen para los policías municipales interinos. Foto: EiTB Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Comisiones Obreras de Euskadi ha recurrido la bolsa de empleo para cubrir interinidades de policías locales, convocada en la academia de Arkaute, y ha denunciado al Gobierno Vasco por incumplir su propia normativa lingüística y "ceder" ante ELA al exigir como requisito de participación el nivel B2 de euskera.

En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Euskadi destaca que con esta nueva bolsa se cierra toda posibilidad de nuevas contrataciones a los trabajadores actuales, que no consigan en este nuevo proceso repetir los cursos de la academia.

Tras asegurar que este condicionamiento "ya es abusivo", CCOO remarca que el requisito del nivel B2 de euskera es la respuesta a una "exigencia" de ELA, y, además, no da opción a realizar una prueba acreditativa del nivel.

"Este planteamiento por parte del Gobierno Vasco va a dejar en la calle a cientos de policías locales interinos, sin ninguna justificación, porque no atiende a la realidad lingüística de cada lugar y no atiende a la diversidad de casos, ya que muchos policías saben euskera pero no pueden acreditarlo o tiene conocimientos que no son reconocidos por el sistema actual", según se indica en el comunicado

CCOO ha advertido de que dará respuesta a esta "deriva" del Gobierno Vasco, que ha cedido ante "las presiones excluyentes de ELA, y también de LAB", y ha subrayado que esas presiones son "contrarias a los consensos para la convivencia plurilingüe y a la propia normativa vigente en el Gobierno Vasco".